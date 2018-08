UOMINI E DONNE / Giorgio Manetti e la confessione inedita : presto Arriva una nuova dama? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti svela la prima donna che lo ha fatto innamorare nel corso di una recente intervista. Si tratta di...(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:42:00 GMT)

Arriva la nuova BMW Z4 - 2019 presentata in anteprima negli States - ma presto anche da noi : Un anno dopo la presentazione del concept, la nuova Z4 è tornata. E’ stata presentata in unamanifestazione che aveva una perfetta attinenza con il suo modo d’essere. Un concorso di eleganza di “Pebble Beach, in California”. Questa volta però, il suo aspetto è quello definitivo, la versione che presto troveremo nelle nostre strade. Della BMW Z4 abbiamo accennato poco tempo fa, quando abbiamo anticipato le forme e i ...

Come cambierà l’assegno di divorzio - Arriva la nuova legge : E' stato depositato in Commissione Giustizia alla Camera un progetto di legge per modificare i criteri per stabilire l'assegno di divorzio, nei casi di coppie con figli. Il ddl potrebbe essere discusso a settembre, e porta la firma del leghista Simone Pillon, promotore del Family Day: ""Vogliamo far sì che la separazione abbia il minor impatto possibile sulla vita dei figli".Continua a leggere

Una nuova new entry in Lucifer 4 - Arriva Graham McTavish di Preacher : crossover tra le serie Vertigo? : arriva un'altra new entry in Lucifer 4. Si tratta di Graham McTavish, attore conosciuto per aver interpretato il cattivo nella serie Preacher. Con questo annuncio si crea una sorta di crossover tra le due serie i cui personaggi sono di proprietà della casa DC Comics e Vertigo. L'attore scozzese nella quarta stagione interpreterà il ruolo ricorrente di Padre Kinley, un uomo profondamente devoto a proteggere il suo gregge (cioè la sua comunità). ...

NVIDIA GeForce RTX - al Gamescom Arriva la nuova generazione di schede video di NVIDIA : NVIDIA ha scelto il Gamescom di Colonia per svelare al mondo la sua nuova generazione di GPU basate sulla una nuova architettura denominata Turing, in onore di uno dei padri dell’informatica, frutto di 10 anni di ricerca e sviluppo. L’architettura Turing permette di sfruttare con una singola scheda video i benefici della piattaforma RTX, promettendo prestazioni fino a 6 volte superiori alla precedente generazione grazie ad una nuova ...

Inbar Lavi in Lucifer 4 in un ruolo biblico e pericoloso : la nuova Arrivata causerà guai a Chloe? : La quarta stagione continua a prendere forma con Inbar Lavi in Lucifer 4. Non è chiaro se l'attrice di Imposters, serie cancellata da Bravo dopo due stagioni, apparirà in qualità di recurring oppure sarà solamente la guest star di un episodio. L'israeliana Inbar Lavi in Lucifer 4 vestirà i panni di Eva, personaggio biblico di cui si parla nella Genesi. Eva è descritta come "la peccatrice originale in persona. Dopo un'eternità con Adamo, sta ...

Lara Zorzetto nuova tronista di Uomini e Donne/ Arriva la smentita : “Dove lo avete letto?” : Lara Zorzetto sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? Questo era ciò che aveva lasciato intuire Raffaella Mennoia, prima di una sonora smentita. Ecco le ultime news.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 08:48:00 GMT)

Calciomercato - Joel Campbell Arriva in Serie A : ecco la nuova destinazione : 1/4 LaPresse/PA ...

All'università per diventare la nuova Ferragni : Arriva il primo corso di laurea per aspiranti influencer : Iscriversi all'università per diventare influencer: accade in Spagna dove, presso l'Università Autonoma di Madrid (UAM), è nato un corso in Intelligence influencers: Fashion and Beautyche sarà presieduto dalla stilista Ágatha Ruiz de la Prada. Lo riporta El País.Il corso di laurea inizierà il 22 ottobre 2018 e il percorso di studi contemplerà 160 ore di materie come psicologia della moda, ...

Una Vita anticipazioni : Arriva CARMEN - la nuova “losca” domestica di… : Nel corso dell’autunno, Canale 5 inizierà a trasmettere la terza stagione della telenovela Una Vita; per questo motivo, i telespettatori dovranno familiarizzare con i volti di tanti nuovi personaggi, a partire da quello di CARMEN Sanjurjo (Maria Blanco). Le anticipazioni segnalano che la donna entrerà in scena nella puntata 554: tutto avrà inizio quando Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros), durante una passeggiata in calle Acacias, si ...

Aeroporto Malpensa - Arrivata nuova low cost Level : Teleborsa, - Lo scalo aereo internazionale Milano Malpensa, in provincia di Varese, ha accolto sabato 11 agosto il primo volo della low cost spagnola Level, atterrato alle 7:30 del mattino proveniente ...

Nuova falla di Whatsapp? Già Arrivata! : Per la sua caratteristica di essere uno strumento di comunicazione facile e veloce, WhatsApp è già stato al centro di numerosissimi fatti di cronaca. Dai finti premi del supermercato o delle ...

Oscar 2019 - Arriva la nuova categoria “Miglior film popolare” : ecco tutte le novità dall’Academy : novità in arrivo per la notte degli Oscar, che si terrà il 24 febbraio 2019 al Dolby Theatre di Hollywood. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che assegna i premi più ambiti del cinema, ha annunciato infatti che nella 91esima edizione verrà assegnata una nuova statuetta: l’Oscar per i film più popolari. Una categoria completamente nuova, che dedica un riconoscimento anche ai blockbuster. Questo nuovo premio, i cui dettagli ...