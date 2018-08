Armato di coltello grida Allah akbar | ucciso a Parigi l' aggressore | islamista

huffingtonpost

(Di giovedì 23 agosto 2018) L'che questa mattina ha accoltellato dei passanti a Trappes, alle porte di, è morto poco dopo la conclusione dell'operazione dei reparti antiterrorismo accorsi per neutralizzarlo. Da fonti della polizia citate dalla tv pubblica France 3 si apprende che l', schedato comeradicale, aveva 36 anni ed era stato già condannato per apologia di terrorismo. Gli inquirenti restano prudenti sulle motivazioni dell'aggressione, e non è esclusa la pista di una lite per motivi familiari.