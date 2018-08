Argentina | ok da Senato perquisizioni case ex presidente Kirchner

Pillon - Lega - : "abolire aborto come in Argentina"/ "Cambiamo la 194" : bufera su senatore e leader Family Day : aborto, nuova bufera contro senatore Lega Pillon: 'obiettivo aborti zero come in Argentina. Cambiamo la legge 194!'. Provocazione da Family Day.

Pillon (Lega) : “abolire aborto come in Argentina”/ “Cambiamo la 194” : bufera su senatore e leader Family Day : aborto, nuova bufera contro senatore Lega Simone Pillon: "obiettivo aborti zero come in Argentina. Cambiamo la legge 194!". Provocazione di uno degli organizzatori del Family Day(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 20:28:00 GMT)

Aborto - un senatore della Lega "Lo aboliremo come in Argentina" : Il senatore della Lega Simone Pillon: "Oggi non ci sono le condizioni per cambiare la legge 194 sull'Aborto, ma anche noi ci arriveremo, come è successo in Argentina" Segui su affaritaliani.it

Legge 194 - il senatore della Lega Pillon : “Via l’aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...

Il senatore Pillon : "Via l'aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina" : "Oggi non ci sono le condizioni per cambiare la 194, ma vedrà che anche noi ci arriveremo, come è successo in Argentina". Il senatore leghista Simone Pillon, in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, è intervenuto su interruzione di gravidanza, utero in affitto e famiglie omogenitoriali. E sull'aborto sembra avere le idee chiare. Il primo obiettivo da raggiungere, sostiene, è "aborti zero". In un secondo ...

Argentina - l’arcivescovo dopo il no del Senato alla legge sull’aborto : “Non oso festeggiare. Come aiuteremo le donne?” : “Non oso uscire a festeggiare per il ‘no’ all’aborto perché credo che né i legislatori, né la società in generale possono dormire sonni tranquilli”. La riflessione, il giorno dopo il “no” del Senato argentino alla legge sulla legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, è di monsignor Victor Manuel Fernandez, arcivescovo di La Plata e teologo molto stimato da papa ...

Argentina dice no all'aborto : Senato boccia legalizzazione/ Ultime notizie : vince la Chiesa a casa del Papa : Aborto, il Senato in Argentina vota per la depenalizzazione entro la 14esima settimana, mentre in Brasile si valuta un'estensione dell'interruzione della gravidanza(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:05:00 GMT)

Argentina - SENATO BOCCIA LEGALIZZAZIONE ABORTO/ Ultime notizie : presidente Macri apre a depenalizzazione reato : ABORTO, il SENATO in ARGENTINA vota per la depenalizzazione entro la 14esima settimana, mentre in Brasile si valuta un'estensione dell'interruzione della gravidanza(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Argentina - il Senato boccia la legge sull'aborto : scontri in piazza - : La norma avrebbe permesso l'interruzione di gravidanza entro la 14esima settimana, in tutte le strutture pubbliche e private e a spese dello Stato

Argentina : il Senato boccia la legalizzazione dell'aborto : Dopo 16 ore di dibattito, la bocciatura. Il Senato argentino dice no alla proposta di legalizzazione dell'aborto, con 38 voti contrari, 31 a favore e due astenuti. Il progetto di legge era stato approvato lo scorso 14 giugno dalla Camera dei deputati, e prevedeva l'interruzione volontaria della gravidanza entro le prime 14 settimane.Subito dopo la bocciatura del Senato a Buenos Aires ci sono stati scontri tra sostenitori della legge e ...

Argentina - Senato dice no a legge aborto : 9.15 Il Senato argentino ha bocciato la proposta di legalizzazione dell'aborto: 38 i voti contrari e 31 quelli a favore, due le astensioni. Il progetto di legge era stato approvato in precedenza dalla Camera dei deputati. Subito dopo la bocciatura un gruppo di di militanti favorevoli alla legge hanno lanciato oltre le barriere divisorie,all'altezza dell'Avenida Rivadavia, a Buenos Aires, bottiglie e oggetti contro i manifestanti pro-vita. La ...

Argentina - il Senato respinge la legalizzazione dell’aborto. Scontri in piazza : la polizia usa i lacrimogeni : Addio all’aborto in forma “sicura, legale e gratuita”. Il Senato argentino ha respinto oggi con 38 voti contrari e 31 favorevoli un progetto di legge sulla interruzione volontaria della gravidanza. Il voto ha rigettato il provvedimento trasmesso dalla Camera, che lo aveva approvato in giugno di stretta misura. Subito dopo la bocciatura un gruppo di una trentina di militanti favorevoli alla legge hanno lanciato oltre le ...

In Argentina il Senato boccia la legalizzazione dell'aborto. Che farà il Brasile? : L'ombra lunga della crisi economica Ugualmente in Argentina l'economia ha fatto registrare segnali preoccupanti nelle ultime settimane, il quadro sociale ha visto negli ultimi una serie di scioperi ...