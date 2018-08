Arabia Saudita | slitta vendita di Aramco Riyad | Lo stop sarà breve

Un’attivista politica dell’Arabia Saudita rischia la pena di morte : È una giovane donna sciita che non ha commesso alcun crimine violento: ha solo protestato contro il regime The post Un’attivista politica dell’Arabia Saudita rischia la pena di morte appeared first on Il Post.

Arabia Saudita - prima condanna a morte per attivista donna : Per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita , una attivista donna per i diritti umani è stata condannata a morte da un tribunale locale. Il reato contestato all'imputata era 'terrorismo'. ...

Il Qatar dietro la crisi fra Canada e Arabia Saudita : ... Justin Trudeau , che ha confermato la posizione assunta dal suo Ministro degli Esteri, dovrebbe spiegare perché il suo paese - nel 'continuare a difendere i diritti umani nel mondo' - non ha ...

La F1 verso l’Arabia Saudita grazie alle donne? : E’ una rivoluzione che ha la forza di uno tsunami quella del principe Mohamed Bin Salman che sta portando l’Arabia Saudita a risvegliarsi da un medioevo culturale, religioso e sociale. La cosa più importante è che, finalmente, le donne stanno guadagnando la libertà di essere e vivere non più strette dalle leggi di una religione […] L'articolo La F1 verso l’Arabia Saudita grazie alle donne? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Diritti civili - lo strano braccio di ferro diplomatico Canada-Arabia Saudita : Su un lato della barricata il primo ministro occidentale con le carte in regola del progressista, che ha fatto dei Diritti umani e delle donne una bandiera della sua politica estera e una scommessa ...

C'è una crisi diplomatica tra Canada e Arabia Saudita : Ma secondo gli esperti è soprattutto simbolica, e serve a Muhammad bin Salman per lanciare un segnale agli altri paesi occidentali

Guerra commerciale - non solo USA-Cina : ecco quella Canada " Arabia Saudita : "Il Canada difenderà sempre la protezione dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e la libertà di espressione in tutto il mondo. Il nostro governo non esiterà mai a promuovere questi valori ...

Nuovo presidente Colombia - situazione Kabila in Congo - diplomazia Canada-Arabia Saudita : Dalla Colombia all'Arabia Saudita, sulla scia dell'espulsione dell'ambasciatore canadese dal paese arabo: Rolla Scolari, giornalista, esperta mondo arabo e collaboratrice alla Stampa e Cinzia Bianco, ...

Canada-Arabia Saudita : dipartimento di Stato Usa sollecita risoluzione disputa diplomatica : La rottura diplomatica sta aggravando un clima economico instabile per un paese, come l'Arabia Saudita, che sta cercando di rinnovare la sua economia ma ha faticato a conquistare gli investitori ...

Tensioni tra Arabia Saudita e Canada - Riad sospende i voli per Toronto : "Non accetteremo alcune ingerenza nelle nostre decisioni di politica interna e non accetteremo diktat imposti da fuori", ha dichiarato il ministro Saudita degli Affari esteri su Twitter, riflettendo ...

Arabia Saudita ha espulso ambasciatore del Canada/ Sospesi voli per Toronto - clima di alta tensione : Arabia Saudita espelle ambasciatore del Canada: ultime notizie, ritorsione per le "interferenze" riconducibili alle critiche per gli arresti di attivisti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Arabia Saudita - sospesi i voli per il Canada - : Ennesima ritorsione in seguito alle critiche ricevute dal governo di Ottawa per l'arresto di alcuni attivisti per i diritti umani

La compagnia aerea dell'Arabia Saudita ha sospeso tutti i suoi voli da e per Toronto : È l'ultimo sviluppo della crisi diplomatica tra famiglia reale Saudita e governo canadese, iniziata due giorni fa e non ancora risolta

Arabia Saudita ESPELLE AMBASCIATORE DEL CANADA/ Congelati i rapporti tra i due Paesi : ARABIA SAUDITA ESPELLE AMBASCIATORE del CANADA: ultime notizie, ritorsione per le "interferenze" riconducibili alle critiche per gli arresti di attivisti(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:50:00 GMT)