Appello di Unhcr e Oim per far sbarcare i migranti dalla Diciotti

Migranti : Appello Oim e Unhcr all'Italia - "la Diciotti li sbarchi tutti" : L'Alto commissariato dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr) e l'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, hanno esortato il governo italiano a consentire a tutti i rifugiati e Migranti salvati a bordo della nave della Guardia costiera italiana Diciotti di sbarcare a Catania. "Accogliamo con favore gli sforzi compiuti dalla Guardia Costiera italiana nel salvare la vita di ...

Migranti - l’ Appello dell’Unhcr : “Un morto ogni 7 persone. Fate tornare le Ong nel Mediterraneo” : Nel Mar Mediterraneo “siamo passati da un morto ogni 38 nel 2017 a un morto ogni 7 persone quest’anno”. È l’allarme lanciato dall’Unhcr nel corso di una conferenza stampa oggi presso l’associazione Stampa Estera a Roma. “La riduzione delle capacità di salvataggio in mare sta causando un aumento preoccupante delle morti”, spiega la portavoce Unhcr Italia Carlotta Sami. “C’è bisogno di maggiore concentrazione di capacità di soccorso in zona Sar ...

L'Appello dell'Unhcr per evitare un'altra Aquarius : 'Serve una nuova modalità di sbarco' : La vicenda della nave Aquarius, per fortuna, è finita in maniera positiva con l'arrivo nella città di Valencia. Ma sono tante le imbarcazioni che si trovano e si troveranno ancora in mare [VIDEO] . L'...