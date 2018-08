Anniversario del Terremoto Centro Italia | notte di ricordi e preghiere nelle terre

Sting duetta con Zucchero in Toscana per la festa del suo Anniversario - video - : In questi giorni, Sting è balzato agli onori della cronaca per aver supportato la protesta dei lavoratori di Bekaert, in sciopero dal giugno scorso dopo l'avviso di licenziamento da parte della ...

Sting duetta con Zucchero in Toscana per la festa del suo Anniversario (video) : Sting duetta con Zucchero per rendere ancora più speciale la sua festa d'anniversario con Trudi. L'artista di Message in a bottle ha aperto le porte della sua tenuta Toscana per accogliere tutti gli amici che hanno voluto prendere parte ai festeggiamenti. Al Palagio si è quindi voluta celebrare una grande unione e la fine dell'estate, che quest'anno è stata più bizzarra che mai. La musica è stata la colonna sonora di tutta la serata, ...

Rai - palinsesto speciale in occasione del secondo Anniversario del terremoto in Italia centrale : Due anni fa - il 24 agosto 2016 - un terremoto di magnitudo 6 colpisce quattro regioni dell'Appennino centrale: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo . Il binacio è pesante, quasi 300 vittime, 17 mila ...

Rai : la programmazione nel secondo Anniversario del terremoto in Italia centrale : Le immagini dei soccorsi E’ il 24 agosto 2016: un sisma di magnitudo 6 colpisce la zona dell’Appennino centrale, in quattro regioni: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Quasi 300 vittime, 17 mila sfollati, moltissimi edifici o distrutti o danneggiati. E le scosse si protraggono fino all’anno successivo, deformando il suolo: in alcuni centri abitati la terra si alza o si abbassa per decine di centimetri. Al ricordo delle vittime e di chi ...

Cossiga : settimo Anniversario morte - ex Capo Stato ritratto da Fiore insieme ai grandi della Terra : Le sue opere, realizzate con una tecnica mista che comprende anche resina, Terra, foglie, insetti, muschio e radici, hanno ritratto con impressionante realismo tutti i grandi del mondo dell'arte, ...

Vino : 180° Anniversario nascita di Antonio Carpenè - 'padre' del prosecco. : E Antonio Carpenè fu anche un grande 'Uomo di scienza', che ha dedicato interamente la sua vita agli studi, alla ricerca empirica e alle sperimentazioni tecniche sempre più innovative nel continuo ...

Il 17 Agosto il 180° Anniversario dalla nascita di Antonio Carpenè - il padre del prosecco : Un’altra data storica si appresta ad essere celebrata dalla Carpenè Malvolti; il 17 Agosto infatti ricorre il 180° anniversario dalla nascita di Antonio Carpenè, Fondatore dell’Impresa Carpenè Malvolti nonché “padre” del prosecco. Nell’anno del 150° anniversario dell’attività d’Impresa dunque, il “visionario enoico” Antonio Carpenè acquisisce una sempre più significativa ed attuale centralità storica nella Spumantistica ...

Georgia-Russia : ambasciata Usa - restiamo al fianco di Tbilisi nel decimo Anniversario del conflitto : Continueremo a collaborare con il governo e il popolo della Georgia e con i nostri amici e alleati per garantire il costante sostegno del mondo alla sovranità e all'integrità territoriale della ...

Bologna - 2 agosto : le voci del 38esimo Anniversario della strage. Fico : «Uno Stato che non cerca la verità non si può dire Stato» : «Sono trascorsi trentotto anni dalla tremenda Strage di Bologna, che straziò 85 vite innocenti, con indicibili sofferenze in tante famiglie, ferendo in profondità la coscienza del nostro popolo» ha ...

2 agosto - l'Anniversario della Strage di Bologna : 2 agosto 1980, ore 10.25: è Strage a Bologna. Esplode una bomba lasciata nella sala d'attesa della Stazione Centrale e uccide 85 persone, lasciando a terra oltre 200 feriti. Tra i morti, due tassisti in attesa di clienti all'esterno della Stazione, alcuni passeggeri del treno Ancona - Chiasso in sosta al primo binario, impiegati degli uffici del primo piano, avventori e personale del Bar Tavola Calda adiacente alla sala d'attesa, gremita di ...

Rachele Mussolini - lo sfregio nel giorno dell'Anniversario di suo nonno Benito : 'Mi hanno censurata' : Nel giorno dell'anniversario per la nascita di Benito Mussolini , la nipote Rachele ha denunciato di essere stata censurata su Facebook. La consigliera comunale di Roma, eletta con la lista Giorgia ...

Tiziano Ferro ricorda Amy Winehouse nell’Anniversario della scomparsa : Era il 23 luglio 2011 quando, a Camden Town, Amy Winehouse veniva trovata senza vita. La cantante che amava il soul e il jazz ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica malgrado avesse pubblicato solo 2 dischi nel corso della sua carriera e stesse preparando il terzo album, e tanti sono i colleghi che ancora oggi ne piangono la scomparsa. Tra questi il nostro Tiziano Ferro, che su Instagram ha voluto ricordarla con parole d’affetto ...

Gamescom 2018 : la crescita della manifestazione prosegue anche nell'anno del decimo Anniversario : nell'anno del decimo anniversario della Gamescom, fiera di settore che si svolge nella bellissima cornice della Koelnmesse di Colonia, la manifestazione infrangerà con molte probabilità il record di spettatori e visitatori della precedente edizione, per un evento che dalla sua nascita ha messo a segno una crescita continua del numero di espositori e visitatori, che nei fatti si traduce in un incremento del 100% degli espositori, del 45% dei ...

'La trattativa con Riina accelerò il delitto Borsellino'. Motivazione choc nell'Anniversario della strage : I giudici di Palermo nel giorno del 26esimo anniversario della strage di via D'Amelio hanno depositato le motivazioni della sentenza sulla trattativa tra Stato e mafia. Il processo si concluse con la ...