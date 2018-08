Annalisa | Un domani | Testo | Audio | MP3

Annalisa fa incetta di premi e certificazioni e ritorna con “Un Domani” : Grande ritorno per Annalisa con “Un Domani” è il nuovo estratto dall’album “Bye Bye”, l’ultimo album di Annalisa già certificato oro per le vendite. Recentemente Annalisa ospite sulle pagine di Domanipress ha affermato: “Sono estremamente ottimista, per me il Domani che sia un ostacolo oppure qualcosa di positivo rappresenta sempre una possibilità da sfruttare” Leggi l’intervista esclusiva ad Annalisa: Annalisa È STATA OSPITE ...