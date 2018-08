Andamento Future FTSE MIB del 23 08 2018 | ore 9 30

Andamento Future sul Petrolio del 23/08/2018 - ore 9.00 : Non si allontana dalla parità il Petrolio , mostrando un Andamento simile al derivato sul metallo giallo . L' oro nero , che ha esordito a quota 68,07, scambia a 67,79, con un movimento di appena -0,...

Andamento Future FTSE MIB del 22/08/2018 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 20.695, con un decremento di 55 punti rispetto alla ...

Andamento Future sul Petrolio del 22/08/2018 - ore 9.00 : Tentennante il Petrolio che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 66,08, in vantaggio ...

Andamento Future FTSE MIB del 21/08/2018 - ore 15.40 : Andamento tonico per il FIB grazie alla scia positiva disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 20.435 con un incremento di 305 punti rispetto alla chiusura precedente.

Andamento Future sul Petrolio del 20/08/2018 - ore 9.00 : Giornata cauta per il Petrolio , in perfetta sintonia con l' Andamento piatto del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 65,91, evidenziando un timido -0,05% rispetto alla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB del 17/08/2018 - ore 15.40 : Il FIB procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 20.465, in calo dell'1,07%, rispetto alla chiusura ...

Andamento Future FTSE MIB del 17/08/2018 - ore 9.30 : Si muove poco sotto i livelli della vigilia il FIB , mentre il derivato di Francoforte registra un buon rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 20.465, in ribasso di 45 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 16/08/2018 - ore 15.40 : Andamento depresso per il FIB . Un Andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto la giornata a quota 20.650 perdendo -380 ...

Andamento Future sul Petrolio del 16/08/2018 - ore 9.00 : Seduta invariata per il Petrolio , mentre il derivato sul metallo giallo scambia in leggero rialzo. L' oro nero ha iniziato a trattare a 64,95, con una variazione di soli 0,09 dollari per barile ...