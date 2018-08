Ancelotti | ' Voglio portare il Napoli allo Scudetto'

Verdi : ' Ancelotti è un vincente - voglio imparare il napoletano. Ho accettato Napoli anche per ' : L'esterno ex Bologna ha parlato di Ancelotti e ha svelato anche che vuole imparare il napoletano' Napoli Simone Vedi ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 . L'esterno del Napoli ha commentato la ...

Napoli - festa per Hamsik : "Contento di essere rimasto. Voglio vincere con Ancelotti " : Marek Hamsik , 31 anni, capitano del Napoli . Ansa Una giornata di gioia e festa , compresi fuochi di artificio. Per il compleanno di Marek Hamsik tutti si sono stretti attorno al capitano, a cominciare ...

Napoli - Ancelotti punta Benzema : i tifosi rivogliono Cavani : Ancelotti punta Benzema- Il mercato del Napoli si prepara ad entrare nel vivo. Carlo Ancelotti avrebbe scelto Benzema come centravanti ideale in vista della prossima stagione. Un modo per rispondere al colpo bianconero targato CR7. Lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe fare da effetto domino per il campionato italiano. Effetto domino che potrebbe portare Benzema a […] L'articolo Napoli, Ancelotti punta Benzema: i tifosi rivogliono Cavani ...