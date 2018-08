Ancelotti | spero portare Napoli in vetta

Ancelotti : 'Spero di portare il Napoli sul gradino più alto del campionato' : ... che nel corso della sua carriera ha vinto il massimo campionato in 4 Paesi, Italia, Spagna, Germania e Francia, conquistando 3 UEFA Champions League e 2 Coppe del Mondo per Club. Nell'intervista, ...

Napoli - Ancelotti : “spero mi apprezzino da subito” : “Spero di essere apprezzato da subito, non ho bisogno di tempo. Conosco benissimo le aspettative dell’ambiente. So benissimo il valore del club e dei giocatori. Ho accettato volentieri questa sfida per tutte queste circostanze che ho elencato”. Carlo Ancelotti spiega ai tifosi, durante un incontro nel teatro di Folgarida, i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del presidente De Laurentiis di allenare il ...