Ancelotti non ha paura di CR7 | il tecnico del Napoli vuole lo scudetto!

Sacchi : 'Milan da scudetto. Ancelotti? DeLa ha preso il migliore. CR7 non può vincere da solo. Su Inter e Nazionale...' : Sapete come la penso, il calcio è uno sport di squadra con momenti individuali, non il contrario. Io sono convinto che un giocatore da solo non faccia vincere, figuriamoci se un giocatore da solo può ...

Napoli - Ancelotti guarda al Milan. Squadra che vince non si cambia? : Nel solco della continuità, Carlo Ancelotti sta dando la sua impronta al Napoli. Ricerca l'equilibrio, dentro e fuori dal campo, l'ex tecnico del Bayern perché c'è da combattere lo scetticismo che ...

Donadoni : 'Ancelotti dovrà snaturarsi. De Laurentiis? Il calcio non è il suo forte' : Il modo di vivere la squadra in modo viscerale è unica al mondo. Ancelotti? Non ha bisogno di consigli visto che ha vinto in tutte le grandi piazze d'Europa. Credo solo che dovrà un po' snaturarsi ...

Ancelotti - senti Donadoni : 'A Napoli vinci... ma non a tresette' : Napoli per Roberto Donadoni ha significato emozioni fortissime: da uno scudetto vinto con Carlo Ancelotti e il Milan a casa Maradona il 1° maggio 1988, al rigore sbagliato nella semifinale del ...

Napoli - Ancelotti è mister esordio : al debutto non perde mai : Il Napoli è rientrato ieri notte, con un treno charter, da Roma e ha messo in valigia i primi tre punti stagionali grazie alla rimonta compiuta contro la Lazio all'Olimpico. Il risultato ha ...

Lazio-Napoli 1-2 : non basta Immobile - ritorno vincente per Ancelotti : Comincia con una sconfitta il campionato della Lazio. I biancocelesti, nonostante la magia di Immobile nel primo tempo, si sono inchinati al nuovo Napoli di Ancelotti che ha ribaltato il match con le...

Napoli - Carlo Ancelotti/ “Non voglio stravolgere questo gruppo - saremo competitivi ovunque” : Napoli, Carlo Ancelotti: “Non voglio stravolgere questo gruppo, saremo competitivi ovunque”. La conferenza stampa del tecnico del club partenopeo in vista della sfida contro la Lazio(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:52:00 GMT)

Lazio-Napoli - la prima di Ancelotti : «Emozionante tornare dopo 9 anni - non mi stanco mai di vincere» : La prima volta di Carlo Ancelotti. Il nuovo allenatore del Napoli, da martedì a lavoro a Castel Volturno, incontra la stampa nel rinovato centro tecnico azzurro a poche ore dall?esordio...

Wolfsburg-Napoli 3-1 - un altro k.o. per Ancelotti. Milik-gol non basta : L'ultimo test prima del campionato non è stato particolarmente positivo visto il 3-1 rimediato dal Wolfsburg. In Germania il Napoli ha fornito indicazioni contrastanti, ma tutto sommato la squadra di ...

Diretta/ Napoli Liverpool (risultato finale 0-5) streaming video e tv : Ancelotti non fa drammi nel post gara : Diretta Napoli Liverpool streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a Dublino(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 23:35:00 GMT)

Napoli - niente Arias : ecco il terzino per Ancelotti e non solo… : Napoli pronto ad ufficializzare due colpi in entrata, il presidente De Laurentiis puntella la rosa di mister Carlo Ancelotti Il Napoli sta per risolvere due problemi in un colpo solo: quello del terzino destro e quello degli extracomunitari in rosa. Sì perchè nelle ultime ore è sorto un problema in merito al colombiano Arias, prenderlo vorrebbe dire rinunciare ad Ochoa per effetto della ‘questione’ extracomunitari. Dunque De ...

Napoli - Ancelotti fiducioso per la stagione : «Cavani? Non m'interessa» | Video : «Abbiamo lavorato bene, è un gruppo sano che non ha avuto alcun intoppo a parte gli stop di Zielinski e Meret, ma per il resto sono soddisfatto». Carlo Ancelotti non sorride...