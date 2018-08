Analisi Tecnica | Shanghai Index del 23 08 2018

finanza.lastampa

: ...Markets Trading e Segnali Operativi: Forex: analisi tecnica della giornata - suprani_nicola : ...Markets Trading e Segnali Operativi: Forex: analisi tecnica della giornata - moneypuntoit : #AnalisitecnicaForex: EUR/AUD approccia un'importante area di resistenza, riusciranno i tori a tenere il timone del… - InvestimentiBNP : Appuntamento del giovedì con l'Analisi Tecnica. Cosa si prevede oggi sul #FTSEMIB? Scoprilo nel mini video! -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Chiusura del 23 agosto Modesto recupero sui valori precedenti per lo SSE di, che conclude in progresso dello 0,37%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell' indice della ...