American Solar Challenge - Onda Solare ed Emilia 4 vincono la sfida

(Di giovedì 23 agosto 2018)4, lautoe a quattro posti progettata e costruita dallUniversità di Bologna, ha trionfato all, competizione riservata a veicolii sviluppati dalle università di tutto il mondo. Alla vittoria, ottenuta lo scorso luglio, che premia il team italiano, unica squadra europea in gara, Quattroruote di settembre (in edicola dal 30 agosto) ha dedicato una pagina. Qui, in esclusiva, i componenti del teame raccontano, giorno per giorno, come hanno costruito la loro impresa.e ed4 all(parte I)Dopo mesi e mesi di preparazione, dopo il lungo viaggio da Bologna agli Stati Uniti, il teame è pronto alla prima fase dell. Che si chiama Formula Sun Grand Prix. Si tratta, in pratica, di una serie di test e prove (scrutineering) seguiti da giri in circuito (racing), il superamento ...