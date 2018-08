Amazon | il servizio “Consegna Oggi” disponibile anche a Roma

Amazon ha attivato il servizio “Consegna Oggi” anche a Roma : Amazon ha attivato il servizio “Consegna Oggi” anche a Roma: è un servizio che permette agli abbonati a “Amazon Prime” di ricevere le consegne di alcuni prodotti il giorno del loro acquisto, gratuitamente. La consegna gratuita è valida però solo The post Amazon ha attivato il servizio “Consegna Oggi” anche a Roma appeared first on Il Post.

Consegna oggi arriva a Roma - Amazon estende il servizio Prime : Consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) I clienti Amazon Prime di Roma potranno usufruire, grazie al servizio Consegna oggi, di consegne ancora più veloci e senza costi aggiuntivi su oltre un milione di prodotti. Effettuando un ordine superiore a 29 euro nel corso della mattina, tipicamente entro le 13, tutti quelli idonei alla Consegna oggi verranno recapitati tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso, dal lunedì al venerdì. (Immagine: ...

Amazon - MULTA AGCOM : "SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO"/ Ultime notizie : postini abusivi : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:07:00 GMT)

