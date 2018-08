Amatrice | a due anni dal sisma riparte la Sagra degli spaghetti all' amatriciana

Terremoto centro Italia - il sindaco di Amatrice a due anni dal sisma : “Ora inizia il momento peggiore” : A due anni di distanza dal sisma che ha colpito il centro Italia , il sindaco di Amatrice , Filippo Palombini, racconta cose è cambiato in questi mesi per i propri concittadini e quali sfide li aspettano: “Purtroppo ora inizia il momento peggiore – ha detto all’Ansa – perché le persone capiscono che ci vorrà tanto tempo prima di tornare alla normalità”. Il segnale di una rinascita, seppur lenta, è ...

Dopo due anni ad Amatrice rinasce la Sagra degli spaghetti : Per due anni non si è svolta a causa del sisma che aveva distrutto Amatrice. Ora, a fine agosto, torna la tradizionale Sagra degli spaghetti all'amatriciana nel borgo del Lazio devastato dal terremoto, un ritorno che è anche simbolo di rinascita. L'edizione 2018 si chiamerà infatti 'La Ripartenza'. Data e programma saranno presto noti "Credo che la storia di un popolo passi anche e soprattutto per ...