Allerta meteo Piemonte | criticità gialla nel Nord della Regione

Allerta meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta meteo Puglia : criticità gialla per piogge e temporali : Ancora maltempo sulla Puglia nelle prossime ore. Lo rende noto la Prefettura di Bari alla luce di un’Allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Dalle ore 12 di oggi e per le successive 6 ore si prevedono infatti precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : forti temporali in arrivo : Allerta meteo della Protezione Civile Fvg per i forti temporali in arrivo tra venerdi’ 26 e domenica 26 agosto. In particolare, lo stato di Allerta giallo riguarda tutto il territorio regionale per le piogge intense che interesseranno il Fvg con la possibilita’ di temporali forti. L’ondata di Maltempo è attesa già dalla serata di domani, con possibili locali temporali, anche forti. Sabato 25 la possibilità di temporali forti ...

Allerta meteo Firenze : nuovo avviso per temporali forti : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala anche per oggi, giovedì 23 agosto 2018, un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nelle aree del Valdarno Superiore, Firenze, Valdelsa-Valdera, Ombrone Pistoiese e Bisenzio. Sono previste precipitazioni localizzate, a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, accompagnate da colpi di vento e grandinate. L'articolo ...

Allerta meteo Veneto - “temporali forti” in arrivo : dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica : Una marcata fase di maltempo è in arrivo sul Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un Avviso di criticità idrogeologica su tutto il territorio, dichiarando lo stato di attenzione, valevole dalle ore 14.00 di oggi alle ore 8.00 di sabato 25. Fino alle 14.00 di domani, la fase operativa di attenzione è limitata ai Bacini Idrografici Alto Piave, ...

Allerta meteo Sardegna : ancora piogge e temporali - nuovo avviso di criticità per domani : Nonostante la breve tregua odierna, piogge e temporali continueranno ad abbattersi sulla Sardegna: ieri sono state colpite diverse zone dell’isola, con allagamenti, abitazioni evacuate e disagi. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di Allerta Meteo per rischio idrogeologico con criticità ordinaria (gialla), valido dalle 9 e fino alle 18 di domani 24 agosto: le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, ...

Calabria - tragedia del Raganello : scatta il sequestro dell’area. “Allerta meteo ignorata” : La Procura di Castrovillari ha deciso di porre sotto sequestro probatorio l'area delle Gole del Raganello, a Cosenza, dove lunedì scorso la piena del torrente ha provocato la morte di 10 persone. Nel mirino dei pm ben 4 Comuni: oltre a quello di Civita, anche San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara e Francavilla, sul cui territorio ricade il percorso sotto accusa: "Ma la tragedia si poteva evitare"Continua a leggere

Allerta meteo - altri due giorni di violenti temporali al Sud poi nel weekend maltempo furioso al Nord manderà l’estate k.o. [MAPPE] : 1/10 ...

Allerta meteo Campania : criticità “gialla” per temporali su tutta la regione : La Protezione civile della regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per temporali sull’intero territorio: l’avviso è valido dalle 14 di oggi e almeno fino alle 20. Sono previste ulteriori precipitazioni caratterizzate da rapidità di evoluzione. Le precipitazioni attese, associate alla fragilita’ del suolo dovuta alle piogge dei giorni scorsi, potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con ...

Tragedia del Raganello - sequestro probatorio per le gole teatro della strage. Allerta meteo ignorata : Le guide alpine: "Troppo caos" "Nel mondo delle attività outdoor vige da tempo il caos più assoluto, da 10 anni chiediamo ai governi di mettere mano per un riordino delle professioni del settore, è ...

Allerta meteo Sicilia : ancora criticità “gialla” fino a domani - temporali in arrivo : La Protezione civile della Regione Sicilia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. “Si prevedono, per la giornata di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi da deboli a moderati. Per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse, a ...

Previsioni Meteo Venezia : prosegue l’Allerta caldo - temperature in calo da sabato : prosegue l’allerta caldo a Venezia: dai dati rilevati dal Centro Meteorologico di Teolo dell’Arpav emerge che domani le temperature saranno senza variazioni di rilievo e le condizioni di disagio fisico si manterranno stazionarie. Venerdì 24 è atteso un lieve calo delle temperature con possibile miglioramento delle condizioni di disagio, mentre sabato 25 è previsto un netto calo termico con disagio fisico assente. L'articolo ...

Allerta meteo Veneto : possibili temporali nel bellunese : Nuovi temporali, anche di forte intensità, potrebbero interessare, nelle prossime ore, l’area della montagna bellunese. Sulla base delle previsioni meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per criticità idrogeologica sul bacino Alto Piave (Belluno), valevole dalle ore 10 di domani, 23 agosto, alle ore 10 del 24 agosto. ...

Allerta meteo Sardegna : criticità gialla per rischio idrogeologico : La protezione Civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico (codice giallo), sui bacini iglesiente, campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro della Sardegna a partire dalle 12 di domani, 23 agosto, sino alle 21. Tutti i Comuni delle zone di Allerta di: Iglesiente, Campidano, Montevecchio- Pischilappiu, Flumendosa- Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro – Città ...