Allerta Arancione in Sicilia e Calabria

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione a Catania - piogge e venti forti : A seguito delle avverse condizioni metereologiche previste anche a Catania, fino alle ore 24 di domani, con rischio di piogge e forti venti, la Prefettura di Catania ha emanato un avviso di Allerta rischio idrogeologico con livello di criticità giallo-arancione, con un livello di operatività dichiarata di attenzione/preallarme. La Protezione Civile comunale sta eseguendo le disposizioni del piano di prevenzione. Si allegano copia dei documenti ...

Maltempo : Allerta Arancione sud Tirreno : ANSA, - ROMA, 23 AGO - Una perturbazione sul Tirreno meridionale determinerà dalle prossime ore condizioni di spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali italiane, mentre al nord correnti ...

Allerta Meteo arancione a Reggio Calabria domani - Venerdì 24 Agosto. Il Comune avvisa i cittadini - ecco i consigli utili : A seguito del “messaggio di Allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di Allertamento codice giallo fino alle ore 24:00 di oggi giovedi 23 agosto 2018 e di Allertamento livello arancione, dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di domani venerdi 24 agosto 2018, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile : allarme arancione in Calabria e Sicilia - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione sul Tirreno meridionale determinerà dalle prossime ore condizioni di spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali italiane, mentre al nord correnti di aria più fredda proveniente dal nord-atlantico determineranno nel pomeriggio di oggi e domani condizioni di maltempo con rovesci o temporali, anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Molise : domani criticità idrogeologica “arancione” sulla costa : La Protezione civile regionale del Molise ha emesso un’Allerta Meteo “arancione” per criticità idrogeologica per la giornata di domani, mercoledì 15 agosto: l’avviso riguarda la zona costiera dove sono attese “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale“. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e ...

Allerta meteo Puglia : criticità arancione a Ferragosto : La Sala Operativa della Protezione Civile pugliese ha reso noto che la perturbazione di origine atlantica che ha investito oggi l’Italia settentrionale, a partire dal pomeriggio sera e per tutta la giornata di domani, interesserà le regioni meridionali causando un sensibile calo termico, forte attività temporalesca ed un’intensificazione della ventilazione. Per domani, 15 agosto, sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente ...

Allerta meteo Emilia Romagna : criticità arancione per la Romagna : Nuova Allerta meteo per temporali sull’Emilia-Romagna. L’Allerta diramata dalla Protezione Civile ha una validità di ventiquattro ore – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani e prevede un codice arancione per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e un codice giallo per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sul resto della regione l’Allerta e’ ferma sul codice verde. Per la giornata di domani, ...

Allerta meteo Campania : Ferragosto di maltempo - criticità arancione dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo valida a partire dalle 21 di stasera e fino alle 21 di domani sull’intero territorio regionale. La criticità sarà arancione su molte aree e in particolare la Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento. Si ...

Maltempo in Liguria Ancora Allerta Arancione - Ferragosto col sole : Tags: allerta arancione cronaca genova La Spezia notizie Liguria previsioni meteo savona temporali Precedente

Maltempo a Firenze per Ferragosto - piogge e temporali : Allerta arancione : piogge e temporali in tutta la Toscana per Ferragosto. Secondo le previsioni meteo da oggi pomeriggio, 14 agosto, sono in arrivo piogge e temporali.

Allerta Arancione Centro e Levante | : Peggiora la situazione meteorologica sulla Liguria, tanto che la Protezione Civile regionale ha elevato da gialla ad arancione l’Allerta

L'Allerta meteo diventa arancione - peggioramento in arrivo : Cambia così L'allerta meteo per temporali diramata da Arpal e diffusa da Protezione Civile regionale: - Zona A - D: gialla per temporali dalle 16 alle 00 di oggi, lunedì 13 agosto - Zona B - C - E: ...

Allerta Meteo Arancione Liguria 14 Agosto : Il Centro Funzionale Regione Liguria ha emesso una Allerta Meteo arancione per Rischio Idrogeologico e Temporali Bollettino Ufficiale PDF L'articolo Allerta Meteo Arancione Liguria 14 Agosto proviene da Rete Meteo Amatori.