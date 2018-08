All’arrembaggio col GPU Turbo su Huawei P20 Pro | inizio rilascio avvenuto

optimaitalia

: All'arrembaggio col GPU Turbo su #HuaweiP20Pro: inizio rilascio avvenuto - OptiMagazine : All'arrembaggio col GPU Turbo su #HuaweiP20Pro: inizio rilascio avvenuto - LuthienCeol : I liked a @YouTube video -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Non potrebbero andare meglio le cose per l'ottimoP20 Pro, un dispositivo già di per sé altamente performante, ma che si evolverà in meglio grazie all'aggiornamento in corso di distibuzione. Come riporta 'phonearena.com', pare sia partita la distribuzione del pacchetto 'CLT-L29 8.1.0.152(C432)', designato a portare a bordo i miglioramenti previsti dalla tecnologia GPU, chiamata ad incrementare la qualità delle prestazioni di gioco, in concomitanza ad un aumento delle prestazioni generali, e diminuendo al contempo l'impatto sulla batteria. Per l'attivazione bisognerà abilitarà la voce 'accelerazione di gioco' all'interno di Game Suite.Lo stesso aggiornamento, oltre a mettere a disposizione dei possessori diP20 Pro il GPU, implica anche l'upgrade dell'applicazione 'Game Suite', che dovrebbe permettere agli utenti di godere di un'esperienza di gioco senza ...