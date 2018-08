Allarme bomba a Presicce | due ' segnalazioni' in pochi minuti tutte false!

Milano : falso Allarme bomba in ditta trasporti - due operai denunciati : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Una telefonata, l'annuncio della presenza di un ordigno esplosivo all'interno del deposito e subito è scattato l'allarme bomba in una cooperativa di facchinaggio di Milano, che opera per la Dhl. Sul posto, immediatamente, sono intervenuti i carabinieri con squadre di ar

Rientrato l'Allarme bomba a Cuneo : la borsa era stata dimenticata da una famiglia di turisti francesi : Rientrato intorno alle 22 di ieri sera, martedì 21 agosto, l' allarme bomba scattato in via Roma a Cuneo . La borsa nera apparteneva ad una famiglia di turisti francesi, venuti a Cuneo per il ...

Grecia : atterraggio d’emergenza per aereo a Creta - falso Allarme bomba : Un aereo della compagnia Condor, in volo fra Hurghada, in Egitto, e Dussdeldorf, Germania, è stato costretto ieri sera a un atterraggio di emergenza a Creta, scortato da un caccia militare greco: un falso allarme, creato da un biglietto affisso sulla porta del bagno con la scritta “bomba”, a creare il panico a bordo di un volo. I 273 passeggeri hanno potuto lasciare il velivolo senza problemi e pernottare in albergo, secondo la ...

Londra - inventa Allarme bomba per non perdere l'aereo : condannato - : Lo scorso maggio un 47enne di origini francesi, in ritardo, aveva fatto una telefonata anonima alla polizia. Scoperto, è stato condannato a dieci mesi di carcere per la sua "decisione ridicola"

Grecia : atterraggio d’emergenza a Creta per Allarme bomba : Un aereo della compagnia tedesca Condor Airlines, partito dall’Egitto con destinazione Düsseldorf, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Chania, sull’isola di Creta, dopo che il pilota ha segnalato un allarme bomba. Militari greci hanno reso noto che il Boeing 757 con a bordo circa 250 persone è stato scortato verso l’aeroporto da due F-16 dell’aeronautica ...

Treviso - bomba esplode davanti sede Lega Salvini/ Ultime notizie : Mentana - "bruttissimo campanello d'Allarme" : Treviso, esplosione bomba nella sede della Lega: secondo ordigno disinnescato a Villorba. Arriva la rivendicazione da parte di un presunto gruppo anarchico, giallo sulla data.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:18:00 GMT)

Allarme maltempo in Italia oggi - bomba d’acqua in Maremma e non solo : disagi : Altro martedì nero per l’Italia. Una settimana fa, a quest’ora, il terribile incidente di Bologna con un autocisterna contenente GPL che, a causa di un impatto, ha causato la morte di una persona e il crollo di una delle arterie principali della viabilità Italiana. Adesso, oggi martedì 14 agosto 2018, il crollo del viadotto Morandi: il ponte della A10 ha causato almeno 11 vittime ma il bilancio, purtroppo, è destinato ad aumentare. I ...

Berlino - scatta l’Allarme bomba in aeroporto - evacuato il terminal : ma è solo un vibratore : Un allarme bomba ha gettato il panico nell'aeroporto di Berlino, al terminal D. Ma la presunta bomba in realtà altro non era che un vibratore. L'episodio è avvenuto martedì e l'aeroporto è stato evacuato, con blocco di tutte le attività dello scalo per un'ora. A portare nel bagaglio il sex-toy era un ragazzo di 31 anni.Continua a leggere

Argentina - Allarme bomba in 3 aeroporti : 22.12 Tre aeroporti di Buenos Aires, due internazionali e quello nazionale, hanno ricevuto minacce che segnalano la presenza di bombe. Immediata la paralisi negli arrivi e partenze degli aerei. Unità speciali di artificieri della polizia con la polizia aeroportuale e i Vigili del fuoco sono interventi per le verifiche. La segnalazione sarebbe partita da una telefonata anonima.

Zaino dimenticato Allarme bomba a Rho Fiera : Allertato il personale Atm Il passeggero ha subito avvisato il personale dell'Atm che per prima cosa ha interrotto la circolazione dei treni da Rho alla stazione di Molino Dorino e chiuso la stazione ...

Roma - falso Allarme bomba per una valigia abbandonata vicino al Colosseo : Una valigia sospetta nei pressi del Colosseo. Un falso allarme bomba che però ha fatto scattare i dispositivi di sicurezza. Il bagaglio era abbandonato sul ciglio della strada in via Nicola Salvi, ...

Roma - Allarme bomba alla metro rientrato : 10.42 Si è trattato di un falso allarme bomba la telefonata che segnalava una valigia abbandonata sul ciglio della strada a Roma, in Via Nicola Salvoi, nei pressi della fermata metro B al Colosseo. Appena ricevuta la segnalazione il reparto Volanti della Polizia di Stato è giunto sul posto con due pattuglie che hanno isolato ed evacuato la zona. Poco dopo sono arrivati gli artificieri che con l'ausilio del robot antiesplosivo hanno aperto la ...

Roma - Allarme bomba : evacuata metro B : 9.25 Da questa mattina è stata evacuata la zona intorno alla fermata della metro B di Roma Colosseo,in piazza Sant'Agnese, a causa di un allarme bomba. Polizia e carabinieri presidiano la zona e sono giunti sul posto anche gli artificieri. Non è ancora noto quale sia il pacco o l'involucro sospetto.

Allarme bomba e tentato furto al bancomat : evacuato un palazzo - Foto : Lunigiana e Apuane - Allarme bomba: evacuato un palazzo in via Europa a Barbarasco, frazione del comune di Tresana. In corso dalle prime ore della mattina le operazioni di bonifica con l'intervento di ...