«Allah Akbar» | e assalta i passanti in strada | un morto e due feriti a Parigi

Francia - attacco con coltello nei sobborghi di Parigi : un morto e 2 feriti. “Ha gridato Allah Akbar” : Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, sobborgo di Parigi, prima di rifugiarsi in una casa di rue Camille Claudel gridando “Allah Akbar”. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Tra questi, l’aggressore, entrato in azione attorno alle 10.20 e che – stando a quanto riporta Le Parisien – era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di ...

Grida "Allah Akbar" e accoltella i passanti in strada vicino Parigi : 1 morto e due feriti : La polizia riferisce che un uomo e morto e due sono feriti in un attacco di probabile matrice terroristica a Trappes, comune della regione Parigina. Un uomo armato di coltello,...

SPAGNA - ASSALTA COMMISSARIATO AL GRIDO “Allah AKBAR” : UCCISO ALGERINO/ Ultime notizie : “È stato terrorismo” : Barcellona, ASSALTA COMMISSARIATO al GRIDO "Allahu Akbar": UCCISO. Ultime notizie SPAGNA, aggressore era armato di coltello: vittima un ALGERINO di 29 anni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Algerino grida «Allah Akbar» in una stazione di polizia vicino Barcellona : ucciso : «Indaghiamo sui fatti di questa mattina a Cornella de Llobregat (l'incidente è avvenuto alle 6) - scrive la polizia catalana su twitter - per determinare le circostanze esatte e le...

Barcellona : assalta commissariato di polizia urlando "Allahu Akbar" : Un uomo armato di coltello ha assaltato un commissariato di polizia alla periferia di Barcellona. Secondo quanto riferiscono le cronache locali, l’uomo, un 29enne di origini algerine, ha fatto irruzione alla reception urlando "Allahu Akbar", ma gli agenti presenti non gli hanno dato scampo freddandolo. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 del mattino presso il commissariato di Cornellà de Llobregat. Stando a quanto riferiscono fonti della ...

Barcellona - entra armato in stazione di polizia al grido di “Allahu Akbar”. Ucciso : Un uomo armato con un coltello è entrato in un commissariato di Cornellà de Llobregat, nella provincia di Barcellona, gridando “Allah Akbar” – “Allah è grande”. L’uomo è riuscito ad arrivare fino alla reception “con l’intenzione di attaccare gli agenti” prima di essere Ucciso dalla polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais. Il fatto è avvenuto alle ...

Catalogna - Assalta commisariato al grido di 'Allah Akbar' : ucciso : A un anno dagli attentati alle Ramblas di Barcellona, il terrore torna ad aleggiare in Spagna. Stamattina verso le 6, in una stazione di polizia nel nordest della Catalogna - a Cornella , alle porte ...

Spagna : uomo in una stazione di polizia al grido Allah Akbar : Un uomo armato di coltello è entrato questa mattina verso le 06:00 in una stazione di polizia nel nordest della Catalogna - a Cornella, alle porte di Barcellona - al grido di "Allah Akbar", Allah è ...

Spagna : uomo in posto polizia al grido Allah Akbar : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La polizia catalana ha ucciso un uomo che era entrato in una stazione di polizia urlando “Allahu Akbar” : Lunedì mattina la polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, ha ucciso un uomo che era entrato in una stazione di polizia a Cornellà de Llobregat (vicino a Barcellona) armato di un coltello e gridando Allahu Akbar. I Mossos hanno scritto su The post La polizia catalana ha ucciso un uomo che era entrato in una stazione di polizia urlando “Allahu Akbar” appeared first on Il Post.

Barcellona - attacca commissariato al grido "Allah Akbar" : ucciso/ Ultime notizie - attentato terroristico Isis? : Barcellona, assalta commissariato al grido "Allahu Akbar": ucciso. Ultime notizie Spagna, aggressore era armato di coltello: vittima un algerino di 29 anni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:05:00 GMT)

Spagna - entra armato in commissariato urlando Allah Akbar. Freddato dalla polizia : Torna la paura in Spagna: un uomo armato di un coltello è entrato in un commissariato di Cornellà de Llobregat (Barcellona) gridando Allah Akbar.Secondo quanto riporta El Pais, l'uomo è riuscito ad arrivare fino alla reception prima di essere ucciso dalla polizia catalana, i Mossos d'Esquadra. Al momento non vi sono ulteriori dettagli sul caso, ma fonti di polizia assicurano che gli agenti hanno cercato di respingere l'attacco prima di aprire il ...

Spagna - entra armato in commissariato urlando Allah Akbar. Terrorista ucciso : Torna la paura in Spagna: un uomo armato di un coltello è entrato in un commissariato di Cornellà de Llobregat (Barcellona) gridando Allah Akbar.Secondo quanto riporta El Pais, il Terrorista è riuscito ad arrivare fino alla reception prima di essere ucciso dalla polizia catalana, i Mossos d'Esquadra. Al momento non vi sono ulteriori dettagli sul caso, ma fonti di polizia assicurano che gli agenti hanno cercato di respingere l'attacco prima di ...

Francia - donna aggredisce due persone in un supermercato e grida : 'Allah Akbar' : In un supermercato di Seyne-sur-Mer, nel sud della Francia, una donna armata di taglierino ha aggredito due persone. Ciò ha scatenato il panico all'interno del negozio, specialmente quando ha iniziato a gridare: “Allah Akbar”. Stando ad alcune testimonianze, la donna indossava un vestito nero e portava il velo, ma non si è ancora del tutto sicuri sul fatto che si tratti di un caso di islamismo radicalizzato. Le teorie della vicenda Si pensa sia ...