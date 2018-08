«Allah Akbar» | e assalta i passanti in strada | due morti e due feriti nelle banlieue

Ferisce due persone al grido di 'Allah akbar' : ucciso dalla polizia : Parigi - L'aggressore che questa mattina ha accoltellato dei passanti a Trappes , ferendone due, alle porte di Parigi, è morto poco dopo la conclusione dell'operazione dei reparti antiterrorismo ...

Armato di coltello grida "Allah akbar" : ucciso a Parigi l'aggressore - islamista radicale : l'aggressore che questa mattina ha accoltellato dei passanti a Trappes, alle porte di Parigi, è morto poco dopo la conclusione dell'operazione dei reparti antiterrorismo accorsi per neutralizzarlo. Da fonti della polizia citate dalla tv pubblica France 3 si apprende che l'aggressore, schedato come islamista radicale, aveva 36 anni ed era stato già condannato per apologia di terrorismo. Gli inquirenti restano prudenti sulle ...

Francia - attacco con coltello nei sobborghi di Parigi : un morto e 2 feriti. “Ha gridato Allah Akbar” : Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, sobborgo di Parigi, prima di rifugiarsi in una casa di rue Camille Claudel gridando “Allah Akbar”. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Tra questi, l’aggressore, entrato in azione attorno alle 10.20 e che – stando a quanto riporta Le Parisien – era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di ...

SPAGNA - ASSALTA COMMISSARIATO AL GRIDO “Allah AKBAR” : UCCISO ALGERINO/ Ultime notizie : “È stato terrorismo” : Barcellona, ASSALTA COMMISSARIATO al GRIDO "Allahu Akbar": UCCISO. Ultime notizie SPAGNA, aggressore era armato di coltello: vittima un ALGERINO di 29 anni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Barcellona - entra armato in stazione di polizia al grido di “Allahu Akbar”. Ucciso : Un uomo armato con un coltello è entrato in un commissariato di Cornellà de Llobregat, nella provincia di Barcellona, gridando “Allah Akbar” – “Allah è grande”. L’uomo è riuscito ad arrivare fino alla reception “con l’intenzione di attaccare gli agenti” prima di essere Ucciso dalla polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais. Il fatto è avvenuto alle ...

