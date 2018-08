Alghero per l' Unesco | Omaggio a Rossini

Si finge deputato per saltare la fila al Pronto soccorso/ Polizia denuncia 45enne in vacanza ad Alghero : Si finge deputato per saltare la fila al Pronto soccorso: Polizia denuncia 45enne in vacanza ad Alghero. Le ultime notizie: l'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Blue Air annuncia il caricamento dei voli Alghero - Roma per l'inverno : La compagnia aerea Blue Air , rappresentata in Italia da Cimair, ha predisposto il caricamento dei voli in continuità territoriale sulla tratta Alghero-Roma-Alghero per la stagione invernale 2018/2019 ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour - Alghero : Casali/Perini rispettano il pronostico - Armatura/Palombo fanno la sorpresa! : Casali e Perini rispettano il pronostico e vincono il loro primo torneo stagionale sulla sabbia di Alghero da teste di serie numero uno, mentre la sorpresa arriva dal torneo femminile dove Armatura e Palombo sbaragliano la concorrenza battendo in finale le favorite Priogio/Giacosa. Casali/Perini in finale hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-16, 21-11) Muccione/Romoli al termine di un match senza storia. Romagna anche sul terzo gradino del podio ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2018 : si vola in Sardegna. Due giorni di sfide emozionanti sulla sabbia di Alghero : Un tuffo dove l’acqua è più blù per la quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 28 e domenica 29 luglio al Lido San Giovanni nel consueto appuntamento del torneo sulla sabbia sarda quest’anno di Alghero La Sardegna, che quattro anni fa ospitava la finale del Campionato Europeo a Cagliari, manca da un po’ nei grandi circuiti internazionali e italiani e la tappa del BVIT è un buon modo per riportare il Beach ...

Gran finale sabato ad Alghero per la rassegna JazzAlguer : Una vastissima produzione discografica, concerti sui palchi più prestigiosi in tutto il mondo, la lunga collaborazione con Keith Jarrett o il suo lavoro senza precedenti con l'Hilliard Ensemble hanno ...

Alberto Perini nuovo DG di Sogeaal Aeroporto di Alghero : Mario Peralda , 54 anni, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttore generale della Sogeaal , società che gestisce l'Aeroporto di Alghero, che ha ricoperto per otto anni. Il manager non ha ...

Alghero per l'Archeologia : conferenze venerdì e sabato : sabato 7 luglio , ore 17.00, è la volta della conferenza dal titolo " Potpourri Sant'Imbenia: dallo scavo alla scienza", in cui il prof. Marco Rendeli dell'Università degli studi di Sassari, con la ...

