Alessia Marcuzzi verso Le Iene

Alessia Marcuzzi - il ritorno a «Le Iene» della Pinella : Una staffetta tra bionde, questo Mediaset avrebbe organizzato per dare continuità a Le Iene. Metabolizzato l’addio al programma di Ilary Blasi, Tv Sorrisi e Canzoni ha scritto che la scelta di nuova conduttrice sarebbe caduta su Alessia Marcuzzi. La Pinella sarebbe stata chiamata a sostituire la Blasi, cui il Grande Fratello Vip lascerebbe poco spazio d’azione. Accanto alla conduttrice, nella puntata del martedì sera, dovrebbe esserci Nicola ...

Alessia Marcuzzi condurrà Le Iene : il ritorno della conduttrice : Alla conduzione de Le Iene da settembre ci sarà Alessia Marcuzzi: alla bionda conduttrice è stata affidata la puntata in prime time del martedì sera, che la vedrà affiancata da Nicola Savino. A dare ufficialità alla notizia, che circolava sul web da qualche giorno, è stata la rivista Tv Sorrisi e Canzoni, che ha annunciato che la Marcuzzi è pronta a ritornare a casa: infatti, Alessia era già stata al timone del programma dal 2000 al 2005.Se fino ...

Alessia Marcuzzi 'caccia' la Blasi e si prende Le Iene : Chi sarà la nuova padrona di casa de "Le Iene"? Arriva il bis di Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi torna a vestire i panni della sexy iena dopo l'esperienza con Luca e Paolo. Al ...

Alessia Marcuzzi torna a condurre Le Iene. Al suo fianco ecco chi ci sará…Preferivate la conduzione con Ilary e Teo? : Senza i dimissionari Ilary Blasi e Teo Mammucari nella prossima stagione televisiva, a Le IeneMarcuzzi le iene savino, arriverà inevitabilmente un nuovo corso. E la curiosità legata alla nuova coppia di conduttori del programma di punta di Italia 1 si fa sempre più alta. Di nomi ne sono già stati fatti tanti: la promozione di Melissa Satta, la suggestione di Diletta Leotta e il ritorno di Miriam Leone su tutti. Ma per loro non ci sarà niente ...

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sono i nuovi conduttori de Le Iene : è ufficiale : Ilary Blasi e Teo Mammucari lasciano le Iene: chi sono i nuovi conduttori? Alessia Marcuzzi e Nicola Savino Né Belen Rodriguez né Melissa Satta per sostituire Ilary Blasi: la nuova conduttrice de Le Iene è Alessia Marcuzzi. A dare l’ufficialità è Tv Sorrisi e Canzoni, che rivela che accanto alla bella romana ci sarà Nicola Savino. […] L'articolo Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sono i nuovi conduttori de Le Iene: è ufficiale provIene ...

Alessia Marcuzzi conduce Le Iene con Nicola Savino : è ufficiale! : Le Iene, conduttori: arrivano Alessia Marcuzzi e Nicola Savino Dopo tante indiscrezioni è arrivata la conferma: Alessia Marcuzzi conduttrice de Le Iene 2018/2019. La padrona di casa de L’Isola dei famosi in passato ha condiviso la conduzione de Le Iene con il duo comico Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, dopo il passaggio di Simona Ventura alla Rai nel 2001. A causa dei suoi impegni sul set di Carabinieri, nel ruolo del Maresciallo ...

LE IENE - NUOVA CONDUTTRICE / Alessia Marcuzzi al timone con Nicola Savino : la conferma di Tv Sorrisi e Canzoni : Ilary Blasi e Teo Mammucari lasciano Le IENE Show. Secondo le ultime indiscrezioni, la NUOVA CONDUTTRICE sarà una tra Alessia Marcuzzi e Melissa Satta: chi la spunterà?(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Alessia Marcuzzi torna a condurre Le Iene. Al suo fianco Nicola Savino e la Gialappa’s Band : Senza i dimissionari Ilary Blasi e Teo Mammucari nella prossima stagione televisiva, a Le Iene, arriverà inevitabilmente un nuovo corso. E la curiosità legata alla nuova coppia di conduttori del programma di punta di Italia 1 si fa sempre più alta. Di nomi ne sono già stati fatti tanti: la promozione di Melissa Satta, la suggestione di Diletta Leotta e il ritorno di Miriam Leone su tutti. Ma per loro non ci sarà niente da fare: la squadra ...

Le Iene – Scelta la conduttrice che prenderà il posto di Ilary Blasi : Alessia Marcuzzi torna su Italia Uno : Un grande ritorno quello di Alessia Marcuzzi al timone de Le Iene, la bellissima conduttrice prende il posto di Ilary Blasi Alessia Marcuzzi è ufficialmente la presentatrice che prederà il posto di Ilary Blasi a “Le Iene”. Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, la moglie di Totti ha deciso di abbandonare il programma di Italia Uno, per dedicarsi totalmente al Grande Fratello Vip. Per questo motivo si è reso perciò ...

I Retroscena di Blogo : Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alle Iene? : Una cosa è certa, Ilary Blasi e Teo Mammucari non saranno più alla conduzione del varietà di Italia1 Le Iene. E' partito in questi giorni di ferragosto il toto nomi su chi prenderà il loro posto alla guida del prestigioso programma guidato da Davide Parenti. Alessia Marcuzzi ritorna alla conduzione de Le Iene? prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alle ...

Ilary Blasi e le Iene - ecco chi la sostituirà : a Mediaset la voce a sorpresa su Alessia Marcuzzi : Dato che Ilary Blasi avrebbe intenzione di lasciare le Iene per dedicarsi completamente alla conduzione della terza edizione del Grande Fratello Vip , in ri-partenza fra circa un mese su Canale 5, ...

Le Iene - nuova conduttrice / Testa a testa tra Alessia Marcuzzi e Melissa Satta per il posto di Ilary Blasi? : Ilary Blasi e Teo Mammucari lasciano Le Iene Show. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova conduttrice sarà una tra Alessia Marcuzzi e Melissa Satta: chi la spunterà?(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Alessia Marcuzzi torna a Le Iene al posto di Ilary Blasi? : Ilary Blasi lascia Le Iene: Alessia Marcuzzi conduttrice? Una vera e propria rivoluzione ma anche tanta confusione in casa de Le Iene. Ilary Blasi ha annunciato il suo addio in qualche modo in una intervista rilasciata alla rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini, quando aveva confidato in merito al programma di inchieste ideato da Davide Parenti che “al momento è tutto in divenire”. Di recente Dagospia ha riportato la notizia ...

Alessia Marcuzzi ritorna alla conduzione de Le iene? : Gente che va e gente che viene. I corridoi Mediaset in questi giorni li vogliamo immaginare come un grande aeroporto in cui non ci sono turisti, ma solo conduttori tv. Di recente vi abbiamo riportato l'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela di Dagospia, secondo cui ci sarebbero dei cambiamenti importanti alla conduzione de Le Iene.Dopo 11 anni di presenze, Ilary Blasi e Teo Mammuccari sarebbero pronti a cedere il passo: l'una per ...