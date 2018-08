Alba Parietti attacca Maria de Filippi | Non mi ha mai invitato nei suoi

Alba Parietti - confessione su Maria De Filippi / "Non mi ha mai portato a lavorare con lei e non so perché" : Alba Parietti svela in un'intervista a Leggo un inaspettato retroscena su Maria De Filippi: "Non mi ha mai portato a lavorare con lei e non so perché"(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:40:00 GMT)

Alba Parietti : Non farò mai il Grande Fratello Vip : “Piuttosto cambio lavoro” : La soubrette lancia frecciatine a Ballando con le Stelle. Tempo di vacanze per Alba Parietti, che tuttavia non dimentica di dire la sua in merito alla sua esperienza televisiva e genitoriale. Intervistata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dichiara di non ritenersi una madre perfetta, ma è felice del rapporto instaurato con il figlio Francesco, avuto dal comico Franco Oppini. Di diverso tenore invece la sua ...

Alba Parietti non farà mai il Grande Fratello Vip : "Piuttosto cambio lavoro" : Tempo di vacanze per Alba Parietti, che tuttavia non dimentica di dire la sua in merito alla sua esperienza televisiva e genitoriale. Intervistata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dichiara di non ritenersi una madre perfetta, ma è felice del rapporto instaurato con il figlio Francesco, avuto dal comico Franco Oppini.Di diverso tenore invece la sua considerazione sulla sua avventura a Ballando con le Stelle: “Ballando è ...

Alba Parietti : frecciatina a Ballando con le Stelle e GF Vip : Alba Parietti, nuove frecciatine: l’esperienza a Ballando Con le Stelle e dichiarazioni sul Grande Fratello Vip Alba Parietti è tornata ad aprire il suo cuore nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. La donna ha parlato della sua vita privata, della sua attuale situazione sentimentale e del suo […] L'articolo Alba Parietti: frecciatina a Ballando con le Stelle e GF Vip ...

Maria De Filippi - il grande rimpianto di Alba Parietti : 'Ecco perché non mi chiama mai come ospite' : 'Chissà che cosa c'è che di me non le va'. Alba Parietti rivela a Leggo il suo grande rammarico professionale: aver lavorato pochissimo con Maria De Filippi . 'È molto brava e credo che anche lei mi ...

Alba Parietti - la confessione spudorata sulla tv italiana : 'Merito delle mie gambe accavallate se...' : 'Un paio di giri di gambe accavallate'. Ad Alba Parietti non mancano né schiettezza né onestà e intervistata da Leggo spiega cosa c'è dietro il suo storico successo a Galagoal , il programma sportivo ...

“È merito delle mie gambe”. Alba Parietti a… tutto campo : «Il mio carattere dominante è stato vincente. Fingevo di sapere tutto ma in realtà non sapevo un tubo. Un grande bluff il mio. Un paio di giri di gambe accavallate e mischiavo le carte. Un po’ come facevo al liceo con i professori». Alba Parietti ricorda Galagol, la tramissione cult degli anni ’90 che le diede la celebrità.«Diciamo che è stata una scommessa improbabile vinta. Andavo contro la corazzata di Aldo Biscardi, eppure hanno deciso di ...

Alba Parietti : «Se il pallone in tv è donna - merito delle mie gambe accavallate» : Ha una personalità così forte, dominante, che perfino gli uomini hanno paura di lei. Televisivamente parlando, ovviamente. Perché sono pochi i maschietti a cui non piace vedere l'Alba. Da vicino, ...

Alba Parietti sul caso Fausto Brizzi : 'Abbiamo fatto il Mani Pulite del #MeToo' : caso Brizzi, la Procura di Roma chiede l'archiviazione: 'Il fatto non sussiste' La Procura di Roma chiede l'archiviazione del caso Brizzi. Il regista era accusato di molestie Il 'caso Fausto Brizzi' è tornato con forza sulle prime pagine dei giornali dopo la richiesta di archiviazione della Procura di Roma, perché 'il fatto non sussiste'. Il regista romano, denunciato per ...

Alba Parietti - selfie ‘senza trucco’. Ma non convince proprio tutti… : Anche Alba Parietti è in vacanza. In vacanza alle Baleari, come molti vip di casa nostra e non. E anche Alba è molto attiva su Instagram. È lì, sul social amatissimo dalle star che abbiamo potuto constatare di recente che la Parietti è una di quelle donne che sembrano non invecchiare mai. Una di quelle che l’età non scalfisce. Una che fa concorrenza alle ventenni nonostante abbia 57 anni. Avete letto bene: ha 57 anni, li ha compiuti a ...

Alba Parietti : "Nel mio ambiente sono l'unica a dire quello che penso" : Il suo carattere fumantino lo conosciamo bene, non è mai stata timida e non ha mai fatto sconti a nessuno pur di dire la sua la sua. In un modo o nell'altro Alba Parietti ha sempre fatto parlare di sé, da provocatrice nata. Anche in questa occasione non si è sottratta nello sfogarsi in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.Qualsiasi tema, che sia serioso come l'attualità o più leggero come il costume, è comunque un territorio che ...

Caso Brizzi - Alba Parietti e la campagna Me Too : "Furore mediatico inutile" : La showgirl: alle donne non è servito Fausto Brizzi, chiesta l'archiviazione per l'accusa di violenze sessuali

Fausto Brizzi - Alba Parietti e la campagna Me Too : "Furore mediatico inutile" : La showgirl: alle donne non è servito Fausto Brizzi, chiesta l'archiviazione per l'accusa di violenze sessuali

Fausto Brizzi - la tragica verità di Alba Parietti sul linciaggio al regista : 'Furore inutile' : Ora che per Fausto Brizzi la procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dalle accuse di molestie sessuali contro tre attrici che lo avevano denunciato, anche Alba Parietti deve ammettere che tutto il chiasso scatenato dopo l'esplosione dello scandalo sul regista non ha portato nessun vantaggio alla battaglia femminista del movimento #MeToo. In un'intervista al Giorno, la showgirl dice chiaro e tondo: "Voglio essere spietata: né Brizzi ...