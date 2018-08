Al via la vendemmia in Emilia-Romagna | produzione in aumento

Maltempo - Coldiretti Puglia : colture spazzate via nei giorni di raccolta e vendemmia : “Proprio nei giorni in cui è in corso la vendemmia delle uve Negroamaro e Primitivo e ortaggi e pomodori sono pronti per la raccolta, grandinate improvvise e nubifragi violenti stanno spazzando via le colture nei campi, con danni ingenti su uva da tavola, uva da vino e ortaggi“: lo spiega in una nota Coldiretti Puglia. “A Lecce tra Guagnano, Leverano e Copertino, culla delle uve Negroamaro, la pioggia battente ha allagato i ...

Al via la ”vendemmia” delle mele - ma in flessione del 6% : Al via in Italia la ”vendemmia” delle mele, con una raccolta in recupero sullo scorso anno ma in calo del 6% rispetto alla media dell’ultimo triennio per una produzione che sfiora i 2,2 milioni di tonnellate nel 2018. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Assomela in relazione all’inizio della raccolta in diverse regioni d’Italia: dal Trentino alla Lombardia, dall’Emilia Romagna al ...

Coldiretti : al via la “vendemmia delle mele” : Al via la “vendemmia delle mele” in Italia con un recupero sullo scorso anno ma in calo del 6% rispetto alla media dell’ultimo triennio per una produzione che sfiora i 2,2 milioni di tonnellate nel 2018. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Assomela in relazione all’inizio della raccolta in diverse regioni d’Italia: dal Trentino alla Lombardia, dall’Emilia Romagna al Piemonte. La qualità è ottima ma il maltempo ha influito a ...

Vino - Coldiretti : “Al via la vendemmia - nel 2018 +15% grappoli” : Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2018 con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che per la grave siccità è stata tra le piu’ scarse dal dopoguerra. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in ...

Al via la vendemmia 2018 con le prime stime : Al via domani, venerdì 10 agosto, la vendemmia 2018 con le prime stime sull’andamento della produzione in Italia dove le operazioni di raccolta iniziano con un ritardo medio di circa una settimana rispetto allo scorso anno per effetto delle piogge di primavera e dell’inizio dell’estate. L’appuntamento è per domani venerdì 10 agosto dalle ore 9,00 fino alle 12,00, nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, in provincia di Brescia che, ...

Vino : in Veneto vendemmia al via a Ferragosto : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Tra poco più di un mese anche nel Veneto inizieranno le operazioni vendemmiali. Nella settimana di Ferragosto, o al massimo a partire da lunedì 20 agosto, si comincerà a raccogliere le uve Pinot e Chardonnay per le basi spumante, per poi procedere via via con tutte le altre varietà. Gli addetti ai lavori annunciano finalmente una vendemmia nella norma, visto che l’andamento meteo è stato fin qui sì ...

Vino : in Veneto vendemmia al via a Ferragosto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nell’area trevigiana e veneziana, come pure nelle altre zone viticole venete, l’invaiatura (maturazione) delle uve precoci e del Merlot ha già raggiunto buoni livelli. Anche in queste zone, dunque, l’avvio della vendemmia è confermato a ridosso di Ferragosto.I tecnici delle cantine dislocate lungo il Piave segnalano problemi di peronospora, ma ribadiscono che la situazione è sotto ...

