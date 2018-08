Air France cancella i voli per Teheran

Air France-KLM - piloti minacciano 15 giorni di sciopero per salari più alti : piloti Air France-KLM sul piede di guerra per salari più alti : minacciano 15 giorni di sciopero se il prossimo Amministratore delegato non riprenderà già dal prossimo settembre le trattative sugli ...

Air France-KLM e Air Europa stanno lavorando a un accordo per collegare meglio Europa - Sud America e America centrale : La compagnia aerea franco-olandese Air France-KLM e quella spagnola Air Europa creeranno una joint venture per aumentare il numero dei propri voli tra l’Europa e l’America centrale e del Sud. Dovrebbe essere un accordo simile a quello già attivo per The post Air France-KLM e Air Europa stanno lavorando a un accordo per collegare meglio Europa, Sud America e America centrale appeared first on Il Post.