AIR FORCE RENZI | ALITALIA HA RISOLTO CONTRATTO LEASING Airbus A340 | Etihad aveva offerto

AIR FORCE Renzi addio - Alitalia rescinde il leasing. Trenta : “Via simbolo arroganza”. Toninelli : “Risparmiati 18 milioni l’anno” : L’accordo per l’affitto dell’Airbus A340-500 di Etihad voluto da Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio non verrà rinegoziato. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, è arrivato il via libera dei commissari Alitalia allo stop del contratto di leasing da 150 milioni di euro per quello che è diventato noto come l’Air Force Renzi. A poco meno di un mese dall’annuncio del premier Giuseppe Conte, si chiude così la vicenda ...

Ilva - Di Maio : “Scelte a ferragosto - legge dirà cosa fare. AIR FORCE Renzi? Simbolo del narcisismo di quel personaggio” : “Ilva? Ho chiesto all’Avvocatura di Stato un parere e la legge mi dirà cosa fare”. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, intervistato da Francesco Magnani a L’Aria che Tira Estate, su La7. E spiega: “Ho presentato agli avvocati dello Stato tutte le criticità e i dati e gli ho chiesto se questa gara si deve revocare oppure no. Giustamente Arcelor Mittal dice che sono pronti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 agosto : L’aereo più pazzo del mondo - i retroscena. AIR FORCE - ora paga Alitalia : Grandi affari Trenta straccia il contratto dell’Airbus: paga Alitalia Air Force Renzi – Stop della Difesa. Etihad dovrà rifarsi sul vettore italiano, che però è insolvente. Via il segreto sugli interni vip voluti dall’ex premier di Luigi Franco e Thomas Mackinson Pd&Salvini Production di Marco Travaglio Com’era chiaro fin dal primo giorno – dalla dinamica dei fatti, dal racconto onesto e sobrio della stessa vittima, ...

"Termina l'arroganza di Renzi". Salta il contratto dell'AIR force : È l'epilogo dell'Air force di Matteo Renzi. Oggi, infatti, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha annunciato: "Oggi si chiude del tutto la storia dell'Airbus di Matteo Renzi, un aereo costato complessivamente 150 milioni di euro in 8 anni. Oggi mettiamo definitivamente un punto all'arroganza al potere". Nel suo videomessaggio il ministro mostra la lettera "con cui ho chiesto alla Direzione degli Armamenti Aeronautici la risoluzione del ...

