Air Force Renzi addio | Alitalia rescinde il leasing Trenta | “Via simbolo arroganza”

(Di giovedì 23 agosto 2018) L’accordo per l’affitto dell’Airbus A340-500 di Etihad voluto da Matteoquando era presidente del Consiglio non verrà rinegoziato. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, è arrivato il via libera dei commissariallo stop del contratto dida 150 milioni di euro per quello che è diventato noto come l’Air. A poco meno di un mese dall’annuncio del premier Giuseppe Conte, si chiude così la vicenda dell’aereo voluto dall’ex presidente del Consiglio e usato in tutto 88 volte con in media 23 passeggeri a bordo e un costo di 25mila euro l’ora. “L’aereodell’arroganza al potere non esiste più”, scrive la ministra della Difesa Elisabetta. Il collega ai Trasporti Danilo Toninelli aggiunge: “Risparmieremo 18 milioni di euro l’anno da qui al 2024″. Dopo la richiesta formulata dallo stesso ...