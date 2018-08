“Ahia | queste sono corna” Vittoria Deganello | la rivelazione dopo la rottura con Mattia

caffeinamagazine

: @haeyres si dicono queste cose alle bamboline? ahia ahia, ti farai male - hyramwright : @haeyres si dicono queste cose alle bamboline? ahia ahia, ti farai male -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Una notizia arrivata pochi giorni fa e che aveva spiazzato i tanti follower di, che avevano scoperto così, grazie alle parole della diretta interessata, che la storia d’amore conMarciano era arrivata al capolinea. Tra la ragazza e il tronista uscente di Uomini e Donne c’era stata una clamorosa, con l’ex corteggiatrice che non aveva però voluto scender troppo nei dettagli, preferendo limitarsi ad accennare l’argomento. Ancor più ermetico era stato Marciano che,l’addio sentimentale, aveva solo scritto un post Instragam criptico, relativo al silenzio e alla riflessione. Per il resto tutto era rimasto avvolto nel mister fino ad oggi, quando laè riapparsa su social pubblicando un paio di Instagram Stories e un post che ha reso inquieti i suoi tanti follower. In molti infatti, dietro a quanto dichiarato ...