Aggredita da tre cani | paura per una 36enne trasportata in ospedale

Mestre - “mia moglie Aggredita da negro” : il cartello del dentista diventa un caso : Un dentista di Mestre Pierantonio Bragaggia ha appeso nel proprio studio un cartello di avviso per i pazienti in cui comunicava che la moglie era “stata aggredita da un negro” invitando a riflettere sulle responsabilità politiche e bollando l’accaduto come “inaccettabile”. L’episodio è avvenuto lunedì 9 luglio vicino al centro civico del Parco Albanese: la donna aveva lasciato momentaneamente la propria ...

Michaela Biancofiore Aggredita a Roma/ Ultime notizie : in tre provano a rubarle la cagnolina Puggy - ma... : Michaela Biancofiore aggredita a Roma : in tre provano a rubarle la cagnolina Puggy , ma... Le Ultime notizie sulla nuova aggressione di cui è stata vittima la deputata di Forza Italia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:08:00 GMT)

