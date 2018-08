ADL aspetta il Diavolo e fa la guerra tra santi

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) Nessuno tocchi Paolo, il santo del pallone. Che a Napoli vale quasi quanto Gennaro, il protettore della città. Non esiste al mondo che sotto il Vesuvio qualcuno venga a dire che Nicola è migliore di questi due. De Laurentiis lo ha fatto, moltiplicando la spaccatura con tifosi e politici. Non scorre sangue blu tra il presidente e la città, divisa tra l'infinita passione verso la squadra e i modi di fare impresa di don Aurelio. La questione è semplice (si fa per dire): trascorsi gli anni del post fallimento, l'asticella si è alzata, la gente è stanca dei secondi posti (tre nelle ultime sei stagioni), invoca i fuoriclasse per vincere, se ne frega dei conti a posto e del ranking europeo che cresce. Che sono invece, da buon imprenditore, le priorità di De Laurentiis: "Sono io il vostro Cavani" ha detto in ritiro, alimentando le perplessità su un mercato che parecchi speravano fosse ...