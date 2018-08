Addio a King chitarrista Lynyrd Skynyrd

: Addio a Ed King, l’ex chitarrista dei Lynyrd Skynyrd è morto a 68 anni - rockolpoprock : Addio a Ed King, l’ex chitarrista dei Lynyrd Skynyrd è morto a 68 anni - antonioboschi : Addio anche ad #EdKing, storico chitarrista dei #LynyrdSkynyrd. R.I.P. - radioarcade24 : News: (Addio a Ed King, l’ex chitarrista dei Lynyrd Skynyrd è morto a 68 anni) pubblicata suk sito RADIO ARCADE 24… -

Eddeidal '72 al '76, è morto nella sua casa a Nashville. Aveva 68 anni. Nel 1967,fu tra i fondatori del gruppo rockpsichedelico Strawberry Alarm Clock e contribuì a dar vita al caratteristico sound a 3 chitarre della southern rock band con Gary Rossington e Steve Gaines.Il suo contributo è stato essenziale nei primi tre album, 'Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd', 'Second Helping' e 'Nuthin' Fancy'. Non note le cause della morte anche se di recenteera stato ricoverato in ospedale.(Di giovedì 23 agosto 2018)