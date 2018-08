Abbiamo provato a capire che cosa ha detto Di Maio sull’ILVA

MotoGp - Dovizioso frena : “il titolo non è un’ossessione. I test? Non Abbiamo provato nulla di nuovo” : Niente di nuovo sulla moto di Andrea Dovizioso in occasione dei test di Brno, il pilota Ducati invece si è concentrato su Marquez e sul Mondiale Test finiti in anticipo oggi per Andrea Dovizioso, che ha lasciato il circuito di Brno nel primo pomeriggio quando mancava ancora qualche ora al termine della sessione. AFP/LaPresse Buone indicazioni per il pilota Ducati, che ha preferito riposarsi in vista del prossimo appuntamento in calendario: ...

Vernee V2 Pro : Abbiamo provato il nuovo rugged che non sembra un rugged : Vernee ha da poco presentato il suo nuovo rugged, dall'aspetto abbastanza discreto e dalle prestazioni davvero niente male. L'articolo Vernee V2 Pro: abbiamo provato il nuovo rugged che non sembra un rugged proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato il ristorante stellato più economico d’Italia : Che il Bistrot 64 sia un eclettico gioiello della ristorazione capitolina lo si intuisce subito, appena schiusa la porta d’ingresso in via Guglielmo Calderini 64, a Roma. Gradevoli luci soffuse e delicate; arredi minimal, atmosfera piacevolmente informale e un bel bancone a dare il proprio benvenuto. In sala c’è il giovane proprietario Emanuele Cozzo, che supervisiona un servizio vigile e premuroso ma attento a non sconfinare ...

Fifa 19 - Abbiamo provato tutte le novità : Sviluppare un videogame “stagionale” come Fifa 19 non dev’essere facile. Come si rinnova di anno in anno un gioco che deve mantenere una propria identità però offrire sempre qualcosa di nuovo e in cui ogni cambiamento rischia di condizionare la carriera di chi lo ha reso il proprio esport? Come convoglio i feedback dagli utenti, dai giocatori, dai tuoi capi per ottenere qualcosa che scontenti il minor numero possibile di persone? Lo abbiamo ...

Lavoro - Di Maio : “Abbiamo approvato il decreto dignità e licenziato il Jobs act”. Stop alla pubblicità sul gioco d’azzardo : approvato il decreto dignità. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ne spiega le caratteristiche ai cronisti all’uscita dal cdm. “Quattro principi. In primis, la riduzione del precariato. Abbiamo individuato nuove norme per eliminare la burocrazia per i professionisti. Le delocalizzazioni: qualsiasi azienda multinazionale che riceve fondi pubblici italiani e se ne va ce li deve restituire maggiorati. Infine il gioco ...