23 agosto - Nicola Eboli e Silvia Mastrangelo in scano con il Il miracolo a

LEFT BEHIND - LA PROFEZIA/ Su Rai 1 il film con Nicolas Cage (oggi - 22 agosto 2018) : LEFT BEHIND - La PROFEZIA , il film in onda su Rai 1 oggi, martedì 22 agosto 2018. Nel cast: Nicolas Cage e Cassi Thomson, alla regia Vic Armstrong. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:58:00 GMT)

15 16 agosto - Nicola Pignataro e Giuliano Ciliberti e "Love and the Sea" per a Festa del mare a Bari : ... Ferragosto di musica, teatro e danza con la Festa del mare, la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese ...