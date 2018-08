23 agosto - Gran Galà del MEDITERRANE Il Balletto del Sud di Fredy Franzutti torna in

Gambit - Grande furto al Semiramis - Rete 4/ Curiosità sul film con Shirley MacLine (oggi - 22 agosto 2018) : Gambit - Grande furto al Semiramis, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Michael Caine e Shirley MacLaine, alla regia Ronald Neame. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:56:00 GMT)

GAMBIT-GRANDE FURTO AL SEMIRAMIS/ Su Rete 4 il film con Shirley MacLine (oggi - 22 agosto 2018) : Gambit - Grande FURTO al SEMIRAMIS, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 agosto 2018. Nel cast: Michael Caine e Shirley MacLaine, alla regia Ronald Neame. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 05:32:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 20 agosto 2018 : Capricorno grande energia - Sagittario Luna nel segno : Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 20 agosto 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: Sagittario Luna positiva, Cancro giornata decisamente complicata, tutti gli altri segni.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:39:00 GMT)

Il Commissario Claudius Zorn è già giunta al gran finale su Canale 5? Mini maratona il 27 agosto per la serie tedesca : Un'avventura mordi e fuggi è stata quella de Il Commissario Claudius Zorn su Canale 5. La serie tedesca ha tenuto compagnia al pubblico in questi ultimi giorni di agosto e, a quanto pare, lo farà proprio fino al 27 agosto visto che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di aumentare il passo e chiudere in fretta questa pratica. Lunedì 13 agosto è andata in onda la prima delle quattro puntate della serie poliziesca tedesca in onda su Canale 5 ...

PROFESSORE PER AMORE/ Su Rai 1 il film con Hugh Grant e Marisa Tomei (oggi - 20 agosto 2018) : PROFESSORE per AMORE, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 20 agosto 2018. Nel cast: Hugh Grant, Marisa Tomei e Allison Janney, alla regia Marc Lawrence. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:37:00 GMT)

Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 18 agosto 2018 : Ariete grande recupero - Toro inizio sottotono e gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox, Oggi sabato 18 agosto 2018, previsioni segno per segno: Capricorno alti e bassi in questo momento, Bilancia progetti in atto, tutti gli altri segni zodiacali?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Il buono - il brutto - il cattivo/ Su Rai 3 torna un grande classico con Clint Eastwood (oggi - 18 agosto 2018) : Il buono, il brutto, il cattivo, il film in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast figurano Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach, alla regia Sergio Leone. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 18:05:00 GMT)

Mazara - San Vito e la Grande Guerra. Questo il tema del Festino che inizia il 22 agosto : Il programma della Festa, oltre alla sacra rappresentazione 'San Vito e la Grande Guerra' , 24 agosto, e ad altri spettacoli serali, prevede performance sportive e di artisti figurativi di strada. ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 17 agosto 2018 : Pesci verso un settembre e ottobre di grande forza : OROSCOPO di PAOLO Fox di Oggi, venerdì 17 agosto 2018, previsioni segno per segno: il Cancro vuole trasgredire, mentre i Gemelli si sentono un po' scarichi.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:45:00 GMT)

17 agosto 1893 - la strage di Aigues-Mortes : “Uccidete i migranti italiani” : Fu ad Aigues-Mortes - splendido centro per le memorie medievali di San Luigi, il re che fece della città fortificata alle porte della Camargue il porto di partenza per le Crociate - che i lavoratori italiani trovarono il loro inferno in terra di Francia. Successe il 17 agosto 1893 e fu un massacro che il tempo ha trasformato in una storia simbolica...

Montalbano Elicona (ME) : domenica 19 agosto la rievocazione dell’ingresso di Re Federico III il Grande : E’ uno degli eventi culturali più suggestivi in Sicilia, proposto nell’ambito delle tradizionali Feste Aragonesi, fiore all’occhiello dell’estate montalbanese, il Corteo Storico previsto per domenica 19 agosto a partire dalle ore 18, rievoca il grandioso ingresso di Re Federico III il Grande al Borgo di Montalbano Elicona. Secondo quanto riportato dagli archivi, il Sovrano si recava costantemente a Montalbano accompagnato ...

Un grande Executive di lusso - entro agosto il primo volo del nuovo Airbus ACJ320neo : Teleborsa, - Uno dei più grandi Executive di nascita e non frutto della occasionale trasformazione di liners esistenti. E' l'Airbus ACJ 320neo, New Engine Option,, dove ACJ sta per Airbus Corporate ...

Un grande "Executive di lusso" - entro agosto il primo volo del nuovo Airbus ACJ320neo : Uno dei più grandi executive di nascita e non frutto della occasionale trasformazione di liners esistenti. E' l' Airbus ACJ 320neo, New Engine Option,, dove ACJ sta per Airbus Corporate Jet, appena ...

Tiro a volo – Grande Maratona di Ferragosto - Matteo Tallarini vince la trentacinquesima edizione : Alessandro Musolino sfiora nuovamente la vittoria. Subito dietro al portacolori del Tav Aosta anche Ivan Rossi e Aldo Lovazzani È stato il portacolori del TAV Aosta, Matteo Tallarini, a dominare la scena della classica Grande Maratona di Ferragosto, giunta alla 35^ edizione, disputatasi mercoledì 15 agosto al Trap Concaverde di Lonato del Garda. Dopo le prime due serie di avvertimento agli avversari, chiuse entrambe con il punteggio di ...