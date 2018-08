23 agosto | è la Giornata contro la schiavitù

Pronostici Ligue 1 - 24-25-26 agosto 2018 : Consigli Scommesse 3^ Giornata : Venerdi 24 Agosto, si apriranno le danze della terza Giornata di Ligue 1, la quale ha confermato che il Psg, è pronto a dare il massimo sin da subito per chiudere immediatamente il discorso campionato. Monaco, Lione e Marsiglia in primis, non hanno iniziato nel migliore dei modi e sono già costrette ad inseguire. Analizziamo insieme, i Pronostici Ligue 1 di Giornata. Pronostico Lione-Strasburgo 24-08-2018 I padroni di casa dopo aver ...

Biglietti Juventus-Lazio (25 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Sabato 25 agosto (ore 18.00) si giocherà Juventus-Lazio, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita avvincente e pirotecnica che ci proietterà nel pieno del campionato: i bianconeri, reduci dal sofferto successo sul Chievo, andranno a caccia di altri tre punti e i tifosi sperano di festeggiare il primo gol dell’attesissimo Cristiano Ronaldo; i biancocelesti, ...

Biglietti Inter-Torino (26 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Domenica 26 agosto (ore 20.30) si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri riabbracciano il popolo di San Siro e devono assolutamente riscattare la sconfitta patita lo scorso weekend contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti puntano alla scudetto ma non sono ammessi altri passi falsi in avvio di questo campionato, bisogna subito tornare ai tre punti e regalare una gioia ai propri ...

Biglietti Napoli-Milan (25 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Sabato 25 agosto (ore 20.30) si giocherà Napoli-Milan, big match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Paolo: i partenopei si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Lazio a domicilio e vogliono proseguire al meglio la propria rincorsa verso il sogno tricolore, i rossoneri faranno invece il proprio debutto in campionato visto che lo scorso weekend non sono scesi ...

Prossimo turno Serie A - 2^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (25-27 agosto) : La seconda giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weekend del 25-27 agosto. Il Prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, sabato davvero rovente con due big match stellari: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima ...

Serie A la prima giornata in diretta tv : scopri dove vedere le partite 19 agosto 2018 : ... domenica 18 agosto ore 18, diretta su Sky Sport Serie A HD, canale 202, e Sky Sport HD 251, BOLOGNA-SPAL , domenica 18 agosto ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno HD, canale 201, e Sky Sport HD 255, ...

Serie A 2018-2019 - prima giornata : le partite di oggi (domenica 19 agosto). Programma - orari e tv : oggi domenica 19 agosto si giocano cinque partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio entra nel vivo dopo i due anticipi che hanno premiato Juventus e Napoli. Riflettori puntati in particolar modo sull’Inter che dopo un mercato faraonico farà il proprio esordio sul campo del Sassuolo: i nerazzurri vogliono subito rispondere alle altre favorite per lo scudetto e non possono farsi ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 2a giornata Premier (18 - 20 agosto) : Per la seconda giornata del campionato inglese (18-20 Agosto)SEI MATCH in DIRETTA ESCLUSIVA A Old Trafford, il “Friday Night” che apre la stagione:MANCHESTER UNITED-LEICESTERvenerdì 10 agosto, ore 20.45 A Londra è già tempo di un super derby:CHELSEA-ARSENALsabato, ore 18.30(live anche in 4K HDR per i cli...

Cambio programmazione Rai 1 - 18 agosto 2018 : giornata di lutto nazionale : Nuovo Cambio di programmazione per Rai 1 durante la giornata di sabato 18 agosto 2018 in occasione della giornata di lutto nazionale per quanto accaduto a Genova. Così come è successo questa settimana l’ammiraglia Rai ha deciso ancora una volta di lasciare spazio all’informazione, ma anche di trasmettere i funerali delle vittime in diretta e cancellare ogni spot pubblicitario. Cambio programmazione Rai: la decisione Per sabato 18 ...

Risultati Serie A e Classifica aggiornata/ Diretta gol live score degli anticipi - 1giornata - 18 agosto 2018 - : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi. Si parte con Chievo-Juventus e Lazio-Napoli, sabato 18 agosto.

Pronostici Serie A - 18-19-20 agosto 2018 : Consigli Scommesse 1^ Giornata : Partenza col botto! Sabato prossimo la Serie A torna a farci compagnia, e la partenza è di quelle che catalizzano subito l’attenzione: un Bentegodi stracolmo assisterà al debutto in Italia della stella, quel CR7 che fino a un mesetto fa sembrava poter giocare nel nostro campionato giusto a Fifa e Pes. Ma pure il posticipo, Lazio-Napoli, è di quelli da leccarsi i baffi. C’è poi curiosità attorno a Inter e Roma dopo la rivoluzione estiva, ...

Ascolti tv 15 agosto : la Supercoppa Europea vince la giornata : Comprensibilmente, la tragedia di Genova è stata il tema centrale dell’informazione nella giornata televisiva di Ferragosto ma è stato l’incontro per la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atlético Madrid, in onda in prima serata su Rai1, a vincere la prima serata. La partita ha ottenuto 2 milioni 445mila spettatori e uno share del 17,1%, risultando il programma più visto della serata. Ascolti tv 15 agosto, la prima serata Nella ...

