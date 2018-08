100 giorni da Duchessa col ciuffo ribelle | così i look di Meghan hanno rivoluzionato

Armenia : premier Pashinyan - dopo 100 giorni di governo entriamo in una nuova fase : ... dopo un periodo di 100 giorni, stiamo entrando in una nuova fase, la cui essenza principale è attuare importanti riforme per aprire nuove opportunità per il nostro paese e per l'economia, in modo da ...

Padova - donna scomparsa da nove giorni : doveva parlare con il datore di lavoro di 100mila euro scomparsi dall’azienda : Prima una lite col marito, subito chiarita, poi un appuntamento con il datore di lavoro per parlare di un ammanco di denaro, 100mila euro. È il 30 luglio, Anna Fasol nel pomeriggio ha in agenda all’incontro con Lino De Poli, il titolare dell’azienda di carni di Tombolo (Padova) per cui lavora. Da quel momento sparisce: sono passati nove giorni e ancora non si hanno notizie della ragioniera 59enne di Cittadella, sposata e con una ...

Pendolari - malati cronici… I 5Stelle bocciano i primi 100 giorni della Giunta lombarda : Dario Violi , consigliere al Pirellone del Movimento 5 Stelle, dà i voti alla Giunta lombarda targata Attilio Fontana e spiega le principali criticità. Giunta lombarda bocciata Bocciata la Giunta su ...

Abiy Ahmed : il più giovane leader africano che ha cambiato l'Etiopia in 100 giorni : Sul fronte interno, ha abbandonato il monopolio dello stato su molti settori chiave dell'economia, come l'aviazione e le telecomunicazioni, e dal punto di vista politico ha dichiarato che è arrivato ...

Abiy Ahmed - l'uomo che a 41 anni ha cambiato l'Etiopia in 100 giorni : Una democrazia pluralista Sul fronte interno, Abiy ha abbandonato il monopolio dello Stato su molti settori chiave dell'economia , come aviazione e telecomunicazioni, e, dal punto di vista politico, ...

Migranti la rotta si sposta sulla Spagna : 1000 salvataggi in 2 giorni : Quasi 21mila arrivi dall'inizio dell'anno: è ormai la meta principale delle migrazioni attraverso il Mediterraneo, probabilmente anche a causa del giro di vite in Libia che rende più difficile la ...

Cina : il countdown dei 100 giorni alla China International Import Expo : ... mentre i lavori preparatori stanno procedendo senza intoppi e gli obiettivi periodici sono stati raggiunti: il mercato cinese aperto ha attirato oltre 2.800 aziende in tutto il mondo per confermare ...

Ancora proteste in Nicaragua: in 100 giorni quasi 450 morti

Sciopero Ryanair - cancellati 600 voli in due giorni : a terra 100 mila passeggeri : Partenze ad alto rischio per chi ha deciso di volare la prossima settimana scegliendo Ryanair. La compagnia low cost conferma l'annunciato Sciopero del personale di cabina per mercoledì 25 e giovedì ...

100 giorni Zingaretti - 'è nuova politica' : 'Voglio sgomberare il campo da un equivoco: nella Regione Lazio- ha detto non esiste nessuna nuova maggioranza politica.Esiste piuttosto una nuova cultura politica che ha deciso, sullabase di ...

Lombardi : 100 giorni di governo 5S per abolire vitalizi : Roma – “Sono bastati 100 giorni con il M5S al governo per demolire quell’odioso privilegio chiamato ‘vitalizio’. E adesso i tempi sono maturi perche’ sia la Regione Lazio ad eliminare i vitalizi, una volta per tutte, e per sempre”. Cosi’ su facebook Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Consiglio regionale. “Poco piu’ di un mese fa, infatti, abbiamo riaperto il dibattito in Consiglio ...

Di Maio : Giornata storica - vitalizi aboliti in meno di 100 giorni : Roma – “Per noi oggi questa e’ una Giornata storica perche’ e’ la Giornata in cui la Camera dei deputati abolira’ i vitalizi agli ex parlamentari della Repubblica”. Lo dice il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando ai cronisti in Senato dove ha partecipato alla relazione al parlamento dell’Antitrust. “Oggi ci tengo a dire- aggiunge il leader M5s- che stiamo ...

Migranti - terzo naufragio in 4 giorni. Almeno 100 morti al largo di Tripoli : Sulla 'rotta mediterranea centrale', quella tra Italia e Libia, peraltro da anni la più micidiale al mondo, le cifre complessive delle vittime invecchiano ormai di ora in ora: l'Oim, l'Agenzia delle ...

Migranti - terzo naufragio in 4 giorni - almeno 100 morti al largo della Libia : Il terzo, in quattro giorni. Un altro naufragio di Migranti, stavolta di un gommone e ancora un bilancio con oltre un centinaio di «dispersi» che in queste condizioni vuol dire quasi...