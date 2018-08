Zanardi | Dtm bellissima | emozione Misano

Zanardi : “Il DTM sarà un’esperienza molto divertente” : Il countdown è iniziato: tra qualche giorno Alessandro Zanardi inizierà la sua avventura nel DTM. Il pilota BMW gareggerà come ospite speciale a Misano, in occasione del 7° round della stagione 2018. Zanardi vivrà a Misano due “prime volte”; debutterà in campionato e guiderà per la prima volta senza le protesi. La sua BMW M4 […] L'articolo Zanardi: “Il DTM sarà un’esperienza molto divertente” sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

DTM - on board con Zanardi preparando il ritorno in pista : La preparazione Circuito di Vallelunga, Campagnano di Roma. Alex Zanardi sale per la prima volta sulla BMW M4 appositamente ingegnerizzata per le sue esigenze fisiche e che userà il 25 e 26 agosto a ...

Alex Zanardi torna a correre a Misano : la guida al campionato DTM : Che cos'è il DTM Deutsche Tourenwagen Masters, il DTM è il principale campionato tedesco di vetture turismo, nato nel 1984. Per via della crescente popolarità internazionale fu rinominato ITC , ...

Dtm Misano 2018 - i segreti della BMW da corsa di Alex Zanardi : Tra meno di una settimana Alessandro Zanardi parteciperà al quartultimo round del DTM, il Deutsche Tourenwagen Masters, nella tappa italiana di Misano, al volante di una BMW M4 DTM allestita appositamente per lui. Il campionato turismo tedesco è uno dei più competitivi e spettacolari del mondo, tanto che esce anche dai confini nazionali e il pilota emiliano correrà nel weekend 24-26 agosto al Marco Simoncelli World Circuit. Per permettergli di ...

Zanardi completa i test in vista del DTM : Alex Zanardi ha raggiunto un altro obiettivo in vista del DTM di Misano con un test di due giorni a Vallelunga, nel corso del quale ha completato 294 giri al volante della BMW M4 DTM, appositamente modificata per venire incontro alle sue esigenze. L'obiettivo principale del test era quello di abituarsi il più possibile alle […]

DTM - spettacolo a Brands Hatch aspettando Zanardi a Misano : Gara1: Partenza dalla pole e successo per Daniel Juncadella che, vince la sua prima gara nel DTM al quinto anno di partecipazione. Brutto start per il pilota spagnolo della Mercedes che è stato subito ...

DTM Zanardi - è anche una sfida tecnica : "A mio parere il DTM è oggi una delle serie più combattute al mondo e quella con lo schieramento migliore, persino della Formula 1. Cercherò di chiudere davanti ad almeno un avversario, vediamo se ne ...

Una guida al DTM per Alessandro Zanardi : Alessandro Zanardi è una leggenda delle competizioni e il 51enne è pronto a una nuova sfida a fine agosto: gareggerà infatti a Misano nella sua prima gara del DTM in qualità di pilota ospite al volante di una BMW M4 DTM. In questa nuova esperienza si confronterà con elementi a lui non familiari. Quali sono […]

Campionato DTM - Zanardi in gara a Misano senza protesi : Alex Zanardi in gara nella tappa di Misano del Campionato DTM senza protesi . Il pilota ha effettuato i primi test con la BMW M4 DTM per poi prendere questa decisione. A spiegarne i motivi è lo ...