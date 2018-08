Palermo - Zamparini : «Tratto con due cordate per vendere la società» : Maurizio Zamparini ha rivelato di essere in trattativa con due società per la vendita del club rosanero: una italiana e una cordata americana. L'articolo Palermo, Zamparini: «Tratto con due cordate per vendere la società» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.