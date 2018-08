YB-Dinamo Zagabria 1 | 1! Gli ospiti colpiscono un palo con Hajrovic

DIRETTA/ Young Boys Dinamo Zagabria (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Buon pareggio per i croati : DIRETTA Young Boys Dinamo Zagabria, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Incrocio tra due outsider nell'andata dei playoff della Champions League(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 22:42:00 GMT)

Champions League - terzo turno : vincono il Benfica e la Dinamo Zagabria - pari per l’Ajax [RISULTATI] : terzo turno di qualificazione di Champions League ed Europa League in questo martedì di inizio agosto: in tutto 8 partite. In campo anche squadre di primo livello come Benfica, Fenerbahçe, Ajax e Stella Rossa. ECCO I RISULTATI: Champions League Astana-Dinamo Zagabria 0-2 Qarabag-Bate 0-1 Malmoe-MOL Vidi 1-1 Slavia Praga-Dinamo Kiev 1-1 Standard Liegi-Ajax 2-2 Stella Rossa-Trnava 1-1 Benfica-Fenerbahçe 1-0 EUROPA League Pyunik ...

Champions : in campo Benfica - Ajax - Fenerbahçe. Vince la Dinamo Zagabria : Martedì di calcio internazionale con 7 gare del terzo turno di qualificazione alla Champions League 2018-19 e una alla Europa League 2018-19. In campo anche squadre di prestigio come Benfica, ...

Calciomercato Bologna - Petkovic alla Dinamo Zagabria : Bologna - Bruno Petkovic è passato alla Dinamo Zagabria . Ad annunciarlo è stato il club croato, che ha comunicato il ritorno in patria dell'attaccante ex Bologna che aveva già militato nel settore ...

Preliminari Champions League - la Dinamo Zagabria controlla la qualificazione : Preliminari Champions League, si sono giocate tra gare valide per la competizioni, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. La Dinamo Zagabria controllo dopo il 5-0 dell’andata e pareggia in trasferta contro l’Hapoel Beer Shava, basta il pareggio per lo Shkendija mentre niente da fare per il Legia nonostante il successo in trasferta. Preliminari Champions League, i risultati di oggi H. Beer Sheva (Isr)-Din. ...