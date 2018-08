Xiaomi presenta POCO F1 con Snapdragon 845 | fino a 8 GB di RAM e prezzi da paura

Xiaomi Mi Band 3 NFC è ancora in prova a due mesi e mezzo dalla presentazione : Il ritardo si fa via via più tangibile per la versione NFC di Xiaomi Mi Band 3. A due mesi e mezzo dalla presentazione le prove sul campo continuano ma la variante abilitata ai pagamenti contactless rimane ancora destinata al solo utilizzo degli sviluppatori e degli interni del produttore cinese nonostante alcune foto provino la prosecuzione dei test. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 NFC è ancora in prova a due mesi e mezzo dalla presentazione ...

Xiaomi - Mi A2 e A2 Lite / Presentati due nuovi smartphone di fascia media : ottimo rapporto qualità-prezzo : Xiaomi, Mi A2 e A2 Lite: Presentati due nuovi smartphone di fascia media con ottimo rapporto qualità-prezzo. Quando arriveranno nel nostro paese? Grande curiosità tra gli utenti.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Xiaomi ha presentato due nuovi smartphone di fascia media : Il gruppo cinese Xiaomi ha scelto Madrid per il lancio dei suoi ultimi telefoni destinati al mercato globale: Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite. I dispositivi si inseriscono in un momento particolare della storia del brand, che esce da un 2017 caratterizzato da 15 miliardi di fatturato (una crescita del 67,5% rispetto all’anno scorso) ma che soprattutto da diversi mesi è impegnato in una campagna di espansione verso occidente che l’ha visto ...

Xiaomi presenta MI A2 e MI A2 light - in diretta - : Ad oggi Xiaomi è il quarto brand nel mondo, e nella top 5 in 15 Paesi. Xiaomi MI A2 E finalmente ci siamo. Il primo smartphone presentato è il MI A2, erede del MI A1 che è stato uno degli smartphone ...

Nel corso di un evento svoltosi a Madrid, Xiaomi ha presentato i nuovi smartphone Android One, ovvero Xiaomi Mi A2 e Xiaomi Mi A2 Lite.

Xiaomi presenta una nuova Smart TV : La più sottile al mondo : Xiaomi Mi TV 4 è la nuova super TV dell’azienda Cinese che presenta il pannello TV più sottile al mondo. E’ bellissima, potentissima e costa poco Xiaomi Mi TV 4 sottile più di tutte le altro. E’ record Xiaomi presenta la nuova Mi TV 4 con display da ben 55 pollici che ha il display […]

Punto attuale sullo Xiaomi Mi Max 3 - in presentazione il 19 luglio : Il 19 luglio sarà il giorno di Xiaomi Mi Max 3, un dispositivo su cui il produttore cinese sembra abbia intenzione di investire un bel po'. Il terminale monterà un ampio display LCD in formato 18:9 con diagonale da 6.9 pollici, sprovvisto di notch (per la gioia dei più), ma contornato da cornici (superiore ed inferiore) piuttosto spesse (qualcosa andava pur sacrificato), che potrebbero rendere poco piacevole la gestione dello smartphone. ...

Xiaomi presenta Mijia 1080p Smart IP Camera - la videocamera smart con AI da 35 euro : Xiaomi Mijia 1080p smart IP Camera è dotata di un obiettivo con grandangolo di 130 gradi capace di registrare anche al buio

Xiaomi Mi Max 3 sarà presentato il 19 luglio. Ecco tutti i dettagli : Siamo in piena estate ma, come prevedibile, non si placano le indiscrezioni relative alla presentazione di nuovi smartphone molto attesi dagli appassionati, in attesa che arrivi settembre e, come da tradizione, la presentazione della nuova generazione di iPhone da parte di Apple. In particolare torniamo a parlare di Xiaomi, il produttore cinese che nei mesi scorsi ha avviato le vendite ufficiali dei suoi prodotti anche in Italia, rendendo più ...

Xiaomi presenta MIJIA Quartz Watch - smartwatch ibrido essenziale e minimalista : Xiaomi lancia uno smartWatch ibrido dall'aspetto essenziale e minimalista, MIJIA Quartz Watch, disponibile in tre colori e dal prezzo accessibile.

Xiaomi presenta Moyee Massager - un elettrostimolatore controllabile da smartphone : Xiaomi presenta l'ennesimo gadget intelligente, Moyee Maassager, collegabile allo smartphone per gestire un programma intelligente di massaggi ed elettrostimolazione.

Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Mi A2 saranno presentati il 19 e 24 luglio : Xiaomi annuncia un evento globale per il 24 luglio in Spagna, e uno in Cina per il 19 luglio. In arrivo Xiaomi Mi A2 e Xiaomi Mi Max 3.

Xiaomi presenta MACE - un nuovo progetto di intelligenza artificiale open source : Xiaomi ha presentato oggi MACE, il suo progetto di intelligenza artificiale lanciato nello scorso mese di dicembre e oggi disponibile anche per sviluppatori di terze parti.

Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna : sarà davvero presentato Xiaomi Mi A2? : Xiaomi lancia un nuovo evento per il programma Explorers, che permetterà ad alcuni fortunati fan di andare in Spagna, forse per la presentazione di Xiaomi Mi A2.