Xiaomi Mi A1 riceve le patch di sicurezza di agosto 2018

Anche la variante Qualcomm di Xiaomi Redmi Note 4 riceve un porting non ufficiale di LineageOS 16.0, basata ovviamente su Android 9 Pie.

Ottime notizie per tutti coloro che possiedono uno Xiaomi Mi A2 perché è in roll out un nuovo e importante aggiornamento per il loro amato smartphone a marchio Xiaomi.

Android 9 Pie, uscito solo qualche giorno fa per i Google Pixel sembrerebbe in fase di rollout, in fase Beta, su Mi Mix 2s di Xiaomi e 7 Plus di Nokia Xiaomi Mi Mix 2s e Nokia 7 Plus stanno già ricevendo Android 9 Pie A solo 2 giorni dalla presentazione e distribuzione ufficiale di

Xiaomi Mi A2 Lite, il nuovo interessante smartphone Android One del brand, sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro ha da poco ricevuto la sua build ufficiale della LineageOS 15.1. Non è di certo un segreto che gli smartphone Xiaomi siano particolarmente popolari sul forum di XDA, ogni qual volta ne viene rilasciato uno nuovo (con SoC Qualcomm Snapdragon), spuntano subito numerose ROM per far felici gli appassionati di modding.

Xiaomi Mi Band 3 riceverà nuove funzioni in futuro e tra queste troviamo la cosiddetta Night Mode, funzionalità presente su molti dispositivi indossabili e

Xiaomi è al lavoro per portare Android Oreo sui suoi smartphone Xiaomi Mi 5S e Mi 5S Plus e questo potrebbe arrivare agli inizi di ottobre 2018.

Ci è voluto poco affinché arrivasse in via ufficiale e oggi vi comunichiamo che la lingua inglese è disponibile per Xiaomi Mi Band 3 attraverso l'applicazione Mi Fit del Play Store.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner 2 riceve, attraverso l'applicazione Mi Home, il supporto alla lingua italiana che può essere scaricato insieme a tante altre lingue.

Dopo aver rilasciato Android 8.1 Oreo per Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il produttore cinese sta per aggiornare all'ultima versione di Android anche Xiaomi Redmi 5 e Xiaomi Redmi Note 5.

Xiaomi Mi A1 sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo con tanto di patch di sicurezza di giugno 2018. Finalmente, dopo un'attesa lunga anche più del dovuto, anche il primo smartphone Android One di Xiaomi dispone dell'ultima versione stabile disponibile di Android.

Dall'India arriva la notizia dell'imminente rilascio di Android 8.1 Oreo con MIUI 9.5 per lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Nell'attesa di MIUI 10, che non arriverà prima di qualche settimana, Xiaomi Mi MIX 2 sta ricevendo un nuovo aggiornamento basato su MIUI 9 Global Stable e in particolare sulla versione 9.6.1.0.