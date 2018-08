Xbox Game Pass | pubblicata l’app ufficiale per Android e iOS Beta

Gamescom 2018 : PUBG lascia Xbox Game Preview questo settembre : PUBG si prepara a lasciare Xbox Game Preview e arriverà nella sua versione 1.0 il 4 settembre.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, la nuova versione risolverà bug e vanterà aumenti delle prestazioni, più diversi contenuti in-Game. Verrà introdotta la tanto desiderata terza mappa a tema tropicale Sanhok, nuovi veicoli, armi, il meteo dinamico e la War Mode, ovvero una sorta di deathmacth con respawn. In questa modalità i giocatori dovranno ...

Microsoft : Tutti gli annunci dalla Gamescom 2018 per Xbox One : Xbox, da sempre in prima linea all’interno dei maggiori eventi internazionali, occasioni uniche per stabilire un rapporto più diretto con i fan di tutto il mondo, a Gamescom ospita all’interno del proprio booth una selezione esclusiva e diversificata di videogame, con ben 25 titoli giocabili a disposizione dei gamer. Tutte le novità in arrivo su Xbox One dalla Gamescom 2018 Dai frenetici action game agli adrenalinici ...

Gamescom 2018 : Halo The Master Chief Collection è in arrivo su Xbox Game Pass : Se ne parlava da ormai diverso e molti fan non vedevano l'ora della conferma ufficiale da parte di Microsoft e di una data di uscita vera e propria che finalmente è arrivata grazie all'Inside Xbox organizzato in occasione della Gamescom 2018.Halo The Master Chief Collection è in arrivo su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere a una libreria di titoli in costante ampliamento, con tanto di miglioramenti evidenti ...

Gamescom 2018 : Hunt : Showdown in arrivo su Xbox One come parte di Xbox Game Preview : Iniziamo questa conferenza Microsoft con ottime notizie per gli utenti Xbox, è stato infatti annunciato che Hunt: Showdown arriverà anche sulle console Microsoft. Parliamo di un FPS con elementi PvE e PvP in cui delle squadre da due giocatori devono andare a caccia di mostri facendo attenzione anche agli altri avversari umani, da quello che abbiamo potuto vedere dal trailer (che trovate alla fine di questa news) la cooperazione rivestirà un ...

Xbox Gamescom 2018 : LIVE a partire dalle 16 : 30 : La seconda conferenza annuale dopo l’E3 più importante per i videogiocatori sta per iniziare a Colonia, la famosa città tedesca con poco più di un milione di abitanti. Anche quest’anno, Microsoft ha deciso di trasmettere in diretta l’evento con il team di Inside Xbox su Mixer, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram e Twitch. Vedremo certamente dei trailer inediti, delle interviste con alcuni degli sviluppatori di giochi più noti ...

Gamescom 2018 : alle 16 : 30 seguite in diretta Inside Xbox di Microsoft : Dopo la cerimonia di apertura che è stata caratterizzata da alcuni annunci ma che non ha di certo lasciato a bocca aperta, molti videogiocatori e fan di Microsoft sperano in novità importanti nel corso della puntata di Inside Xbox organizzata in occasione della Gamescom 2018.L'appuntamento è fissato alle 16:30 ore italiane di oggi pomeriggio con un evento che sarà visibile attraverso il canale YouTube di Xbox o attraverso il canale Twitch ...

Gamescom 2018 : Trials Rising arriva a febbraio su PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : In occasione di Gamescom, Ubisoft ha annunciato che Trials Rising, il nuovo capitolo dell'avvincente serie in motocicletta Trials, sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 febbraio 2019 su sistemi di intrattenimento PlayStation®4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, su Nintendo SwitchTM e PC Windows. I giocatori selezionati per partecipare alla Closed Beta potranno provare la competizione multiplayer dal 13 al 16/17 ...

Gamescom 2018 : la nuova puntata di Inside Xbox includerà "contenuti mai visti prima" : Come ogni anno, Microsoft sarà tra i protagonisti dell'E3 2018 e la compagnia ha fissato oggi l'appuntamento per una nuova puntata della diretta mensile Inside Xbox, che anche ad agosto si occuperà di approfondire i videogiochi in arrivo su Xbox One, o quelli usciti da poco sulla console ammiraglia del colosso di Redmond.Sul proprio blog, Larry "Major Nelson" Hryb ha confermato quindi che vedremo in azione Forza Horizon 4, ma anche Sea of ...

Xbox One : scoperto un bug nei Gamerscore : Il sistema Gamerscore di Xbox One, utilizzato per raccogliere e confrontare i punteggi ottenuti nei singoli giochi, sarebbe negli ultimi giorni affetto da un bug diffusosi per una stretta cerchia di utenti. Il bug riguarda l’assegnazione di punteggi superiori rispetto al livello massimo che, ricordiamo, è fissato a 1000. Questo perchè alcuni giochi registrano più volte gli stessi obiettivi comportando delle anomalie. A diffondere la ...

Xbox Game Pass : sono ora disponibili DOOM e Rage : Gli abbonati al servizio offerto da Microsoft con Xbox Game Pass potranno mettere mano su DOOM e Rage, i giochi sono infatti già disponibili nella vasta libreria offerta, riporta VG247.L'annuncio è giunto in occasione dell'evento del QuakeCon di ieri, andando a rendere l'offerta di Xbox Game Pass ancora più interessante di quanto già non fosse.Ricapitolando potremo giocare DOOM 2016 inclusa la modalità multiplayer, mentre la versione di Rage ...

Blowfish Games annuncia Storm Boy : The Game per PC - PS4 - Xbox One - Nintendo Switch - Android e iOS : Blowfish Games annuncia ufficialmente Storm Boy: The Game, un’avventura basata sul omonimo racconto degli anni ’60, previsto per la fine dell’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Storm Boy diventa un videogioco Il gioco ci porterà nel colorato mondo scritto da Colin Thiele nel lontano 1964, realizzato dagli autori di Morphite e The Deer God, ambientato sulle calde spiagge Australiane, in ...

Xbox Game Pass : Ryse Son of Rome e Hitman tra i nuovi videogiochi del catalogo di agosto : Dopo aver rivelato qualche giorno fa quali sarebbero stati i Games with Gold di agosto per Xbox One e Xbox 360, nella giornata di oggi Microsoft ha puntualmente annunciato le new entry del catalogo del servizio Xbox Game Pass, che permette agli abbonati di accedere liberamente a una vasta libreria di titoli per Xbox One.Come apprendiamo leggendo le pagine del blog di Major Nelson, coloro che hanno sottoscritto il servizio potranno divertirsi ad ...

Xbox One : sbarca nella dashboard la nuova scheda dedicata al Game Pass : Dopo un breve periodo di test effettuato con le build Preview, Microsoft ha avviato il roll-out pubblico lato server della scheda “Game Pass” nella dashborad di Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. La nuova sezione va a sostituire quella relativa all’intrattenimento che era limita ad alcuni mercati e, inoltre, dovrebbe spingere gli utenti ad abbonarsi al nuovo servizio di casa Microsoft che garantiesce a soli 9.99 euro al mese la ...

Xbox One : sbarca nella dashboard la nuova scheda dediata al Game Pass : Dopo un breve periodo di test effettuato con le build Preview, Microsoft ha avviato il roll-out pubblico lato server della scheda “Game Pass” nella dashborad di Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. La nuova sezione va a sostituire quella relativa all’intrattenimento che era limita ad alcuni mercati e, inoltre, dovrebbe spingere gli utenti ad abbonarsi al nuovo servizio di casa Microsoft che garantiesce a soli 9.99 euro al mese la ...