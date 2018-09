X-Factor 2018 | Asia Argento fuori dal cast se confermate le molestie su Jimmy Bennett

X Factor 2018 countdown : ricordando la prima edizione | XF12 : X Factor 2018. Inizia il countdown per la prima puntata di X Factor 12, che andrà in onda a partire da giovedì 6 settembre su Sky Uno. Abbiamo pensato di accompagnarvi con un conto alla rovescia speciale: pubblicheremo ogni giorno un articolo dedicandolo a una delle vecchie edizioni del talent show. Vedremo insieme cos’è successo in quella edizione, chi ha vinto e cosa è accaduto ai vincitori negli anni successivi alla loro partecipazione ...

X Factor 2018 e Asia Argento/ Tutti i nomi dei sostituti - ma l’attrice presente nelle prime sette puntate : Morgan, in un lungo post su Facebook, racconta la sua verità su Asia Argento e i rumors che lo vorrebbero al posto dell'ex compagna come giudice di X Factor 2018.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:29:00 GMT)

X Factor 2018 - ecco chi sono i possibili sostituti di Asia Argento nel ruolo di giudice : Il 6 settembre Sky manderà in onda la prima puntata della dodicesima edizione di X Factor. L’esplusione di Asia Argento sembra ormai quasi certa con l’annuncio che potrebbe arrivare nel corso della conferenza stampa fissata per mercoledì 5 settembre. Fuori ma solo dai live, sembra questa l’ipotesi più probabile. “Se quanto scrive il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di ...

X Factor 2018 : tra i possibili 'vice' di Asia Argento spuntano Baby K - La Pina e Rita Ora : Chi prenderà il posto di Asia Argento a X Factor 2018? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del talent show da quando è stata diffusa la notizia che Sky interromperà la collaborazione con l'attrice dopo lo scandalo sessuale che l'ha travolta in questi giorni. Tra i tantissimi nomi che si stanno facendo recentemente per il ruolo di quarto giudice del programma musicale, spiccano quelli di cantanti come Baby K. e Rita Ora, di dj come La ...

X Factor 2018 - Asia Argento licenziata? Il precedente della versione neozelandese (video) : Il caso che riguarda Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall'attore Jimmy Bennett, ha scombussolato le carte di X Factor Italia che aveva affidato all'attrice per affidarle il ruolo di giudice nella dodicesima edizione.Sky Italia e FremantleMedia sta seriamente pensando di estromettere l'Argento dal quartetto dei giudici. L'avvisaglia è arrivata nella serata di lunedì 20 agosto con un comunicato stampa che recita: (...) se quanto scrive ...

Asia Argento fuori da X Factor 2018. Ma c'è un problema : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

I Retroscena di Blogo : Idea Simona Ventura per X Factor 2018? : Le vicende che hanno coinvolto nelle ultime ore l'attrice e regista Asia Argento sono note ormai a tutti: secondo quanto pubblicato dal giornale americano New York Times, l'attrice, ora nella giuria di X Factor, avrebbe risarcito l'attore Jimmy Bennett a seguito di una aggressione di stampo sessuale quando lui era ancora minorenne. La vicenda ha avuto sviluppi, prima con le dichiarazioni della figlia di Dario Argento che ha negato il fatto di ...

