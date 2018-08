Wolfsburg | Chi sbaglia lava i piatti

Lavare i piatti o sparecchiare - le insolite punizioni del Wolfsburg : In un'intervista pubblicata dalla rivista 'Sport Bild' l'allenatore del Wolfsburg Bruno Labbadia ha detto che in questa stagione si applicheranno sanzioni che vanno oltre quelle economiche, se ...

Wolfsburg-Napoli finisce 3-1 per i tedeschi - Ancelotti richiama la squadra : La vittoria con i tedeschi del Borussia Dortmund aveva illuso un po' l'ambiente e i tifosi partenopei. Il nuovo Napoli di Ancelotti esce di nuovo sconfitto per 3-1 dal test amichevole col Wolfsburg, un segnale che preoccupa un po' tutti portando poca serenità nell'ambiente. Il match vinto contro i gialloneri aveva mascherato i problemi degli azzurri, che sono venuti di nuovo a galla. Un match che non ha soddisfatto troppo Carlo Ancelotti non ...

Wolfsburg-Napoli - brutta figura in difesa : finisce 3-1 per i tedeschi : LA CRONACA - Una prestazione che, nel primo tempo, è ampiamente al di sotto delle aspettative. Il Napoli viaggia a ritmi molto bassi, e probabilmente preferisce non rischiare a sette giorni dal ...