Winston-Salem | Berrettini al 3° turno

Tennis - Winston-Salem : sarà Chung a sfidare Berrettini agli ottavi : WINSTON SALEM, USA, - sarà Hyeon Chung a sfidare Matteo Berrettini negli ottavi di finale del ' Winston-Salem Open ', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 691.415 dollari in svolgimento sui campi ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2018 : Matteo Berrettini supera Nikoloz Basilashvili ed è agli ottavi di finale! : Prosegue la corsa di Matteo Berrettini, che ha centrato l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem. Il Tennista romano si è sbarazzato in due set del georgiano Nikoloz Basilashvili, battuto con il punteggio di 7-5 6-3. Un match più complicato di quanto non dica il punteggio, ma risolto grazie con cinismo e con la solita capacità di Matteo di mantenere la concentrazione anche nei momenti più delicati. La partita era ...

ATP Winston-Salem - Berrettini vola agli ottavi : battuto Basilashvili : Ai sedicesimi di finale del torneo Atp di Winston-Salem Matteo Berrettini approda agli ottavi dopo aver battuto in due set Nikoloz Basilashvili Matteo Berrettini vince in due set, in un’ora e venti minuti, ai sedicesimi di finale del torneo ATP di Winston-Salem. Il tennista italiano, numero 60 al mondo, ha battuto con i parziali di 7-5 | 6-3 il georgiano Nikoloz Basilashvili. Berrettini vola perciò agli ottavi di finale del torneo ...

Dopo l'infortunio alla spalla patito nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati si è ritirato il numero uno del seeding, il belga n.10 del mondo David Goffin.

Tennis - ATP Winston Salem 2018 : Matteo Berrettini batte Benneteau e vola al secondo turno : Matteo Berrettini è l’unito italiano rimasto in corsa al torneo ATP di Winston Salem. Sul cemento statunitense il numero 60 del ranking mondiale ha sconfitto il quotato francese Julien Benneteau con un doppio 6-3 e si è qualificato ai sedicesimi di finale dove affronterà il georgiano Basilashvili. Il romano operava subito il break in apertura di primo set concretizzando il quarto tentativo, poi teneva il proprio servizio a zero e si ...

