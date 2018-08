Weidmann alla Bce? Merkel cambia linea | meglio un tedesco alla guida della Commissione Ue

Merkel - il sogno della cancelliera : guidare la Commissione Ue (sacrificando Weidmann alla Bce) : Tra un anno la cancelliera potrebbe decidere di chiedere per la Germania (forse per sé) il posto di numero uno dell’esecutivo comunitario, sacrificando la poltrona di presidente della Bce alla quale punta Weidmann. L’ascesa dell’attuale governatore della Bundesbank è tutta in salita anche per le sue idee in discontinuità con l’era Draghi ...