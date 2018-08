Vuelta a España 2018 | il numero di corridori partecipanti per nazione Spagna in testa

Vuelta a España 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : La Vuelta a España 2018 si disputerà dal 25 agosto al 16 settembre: la terza corsa a tappe più importante della stagione si districherà in terra iberica per 21 tappe, ci aspettano tre settimane di grande spettacolo e di grandi emozioni su un percorso come sempre pensato per gli scalatori. Non mancheranno i grandi campioni che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa: Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Rigoberto ...

Vuelta a España 2018 : Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo a confronto. Finora mai un vero testa a testa tra i due… : Sono i due corridori italiani più forti nelle corse a tappe sicuramente nell’ultimo lustro. Vincenzo Nibali e Fabio Aru si lanciano verso il finale di stagione andando a caccia di risultati importanti alla prossima Vuelta a España 2018, ovviamente con condizione e obiettivi totalmente diversi. Da ex compagni di squadra a possibili grandi rivali, in uno scontro che non c’è veramente mai stato. I due isolani si sono sempre tenuti in ...

Vuelta a España 2018 in tv : la programmazione e gli orari su Eurosport. Non prevista la diretta in chiaro : Siamo davvero pronti al via. Pochissimi giorni e si comincia: una breve cronometro in quel di Malaga per aprire le danze nella Vuelta a España 2018. Un totale di 21 tappe davvero molto insidiose, con giorni che sicuramente risulteranno fondamentali per gli scalatori in chiave classifica generale. L’Italia sogna in grande con Fabio Aru: il sardo, dopo la delusione al Giro, può giocarsi qualcosa d’importante. Da fare attenzione a Simon ...

Vuelta a España 2018 : le 21 tappe e le stellette di difficoltà. Percorso con tantissime montagne : -3, tutto davvero pronto alla grande partenza di Malaga: una cronometro individuale inaugurale per quanto riguarda la Vuelta a España 2018 che scatterà sabato. In palio ovviamente la maglia rossa ma non solo: in tanti andranno a caccia della condizione migliore in vista del Mondiale di Innsbruck. Andiamo a scoprire il Percorso della Vuelta, che sarà davvero molto duro. tappe Vuelta A España 2018 Sabato 25 agosto – Prima tappa: Málaga – ...

Vuelta a España 2018 : Miguel Angel Lopez in cima alla lista dei favoriti? Un percorso fatto su misura per lo scalatore colombiano : Miguel Angel Lopez si presenterà sabato alla partenza di Málaga come l’atleta da battere alla Vuelta a España 2018. Il 24enne colombiano, dopo essere salito sul terzo gradino del podio al Giro d’Italia, ottenendo anche la maglia bianca, è pronto al definitivo salto di qualità e a conquistare il primo grande giro della carriera. Il percorso di questa edizione sembra essere perfetto per il capitano dell’Astana. Infatti saranno presenti tante ...

Vuelta a España 2018 : il montepremi. Quanti soldi si guadagnano per la vittoria finale e le singole tappe? : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un montepremi più ricco del 15% rispetto alla passata edizione ma la corsa a tappe in terra iberica si conferma come la più povera dei tre Grandi Giri con un giro economico che vale la metà di quello del Giro d’Italia ed è solo un terzo del Tour de France. Il vincitore della Vuelta di Spagna potrà godere infatti di appena 150mila euro, solo 57mila andranno al secondo classificato mentre il ...

Vuelta a España 2018 : la squadra di Fabio Aru. I gregari della UAE Emirates a disposizione del sardo : Alla Vuelta a España 2018 Fabio Aru cercherà di riscattare una stagione fin qui deludente, con l’obiettivo di conquistare la maglia rossa per la seconda volta in carriera, dopo il trionfo del 2015. Il Cavaliere dei Quattro Mori per tornare sul gradino più alto del podio, sarà supportato da una squadra di buon livello, che potrà dargli un aiuto importante nelle tappe più impegnative. Andiamo quindi a scoprire i gregari della UAE Emirates a ...

Vuelta a España 2018 : gli outsiders. Da Kruijswijk a Porte - in tanti a caccia del colpaccio : Una 73ma edizione della Vuelta a España davvero molto incerta quella che scatterà da Malaga il prossimo sabato 25 agosto: percorso durissimo e molto insidioso, tanti possibili favoriti ma anche molti outsiders pronti a sfruttare le incertezze dei più attesi per tentare un colpaccio inatteso. Andiamo a scoprire chi potrebbe far saltare il banco in chiave classifica generale. Non si può non partire dalla coppia inedita della LottoNL-Jumbo, squadra ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali senza briglie! Si lotta per la classifica generale? Paolo Slongo : “Migliora ogni giorno! Terremo duro e poi…” : Vincenzo Nibali ha studiato un piano di battaglia per la Vuelta di Spagna: superare senza grossi danni la prima settimana, iniziare a stare bene nella seconda e poi dare tutto nella parte finale. La strategia dello Squalo sembra ben delineata, si attaccherà il dorsale numero 1 sulla schiena e non sembra intenzionato a utilizzare la corsa a tappe iberica soltanto come un allenamento in vista dei Mondiali. La classe del campione si vede anche in ...

Vuelta a España 2018 : gli avversari di Nibali e Aru. Presenti Quintana - Lopez e i fratelli Yates : La Vuelta a España 2018 sarà caratterizzata da un parterre davvero stellare infarcito da alcune grandi stelle del ciclismo internazionale che si daranno battaglia per la conquista della maglia rossa. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade iberiche, saranno Presenti alcuni uomini da classifica che possono fare la differenza su un percorso particolarmente impegnativo e caratterizzato da grandi difficoltà altimetriche: una sfilza di salite ...

Vuelta a España 2018 : la voglia di riscatto di Richie Porte. Dalla caduta al Tour al sogno in rosso : Aria di riscatto per Richie Porte. La sfortuna, in questi ultimi anni, si è abbattuta fortemente sul tasmaniano, che per due volte è stato costretto al ritiro alla nona tappa del Tour de France per una caduta, quando sembrava avere la gamba giusta per giocarsi il podio o addirittura qualcosa di più importante. La Vuelta a España 2018 è la corsa ideale per provare a cogliere un risultato che possa svoltare questa stagione: per la seconda volta in ...

