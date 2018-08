Volantino Curva Nord Lazio | nuovo comunicato shock degli Irriducibili

Volantino contro le donne in curva - il caso non si sgonfia : "Arrivano sanzioni" : "La giustizia sportiva è partita con le indagini" e "spero lo faccia anche la giustizia ordinaria" dice Uva, direttore...

Calcio - Volantino in Curva Nord all’Olimpico di Roma : la Digos ha identificato gli autori : “La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All’interno di essa non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e Romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori“. E’ stato questo il testo di ...

Lazio - in Curva Nord il Volantino contro le donne : «Non sedetevi nelle prime file» : Il calcio italiano torna a fare parlare di sé all’estero. Non per le performance sportive, ma per un autentico attacco alle donne. Mentre sabato sera Lazio e Napoli si sfidavano all’Olimpico, a Roma, nel primo big match della Serie A 2018-19, i membri della Curva Nord, e in particolare gli Irriducibili, storici ultras laziali dall’impronta di estrema destra, hanno consegnato agli altri tifosi un volantino con cui ribadivano la ...

C è il 2018 - e poi c è questo Volantino nella curva Nord della Lazio : Anno Domini 2018: nonostante l'evoluzione della razza umana, ci sono ancora luoghi nel mondo a cui è vietato l'accesso alle donne. Il tempio Ayyappan, in India; il Monte Athos, in Grecia; e le prime file della curva della Lazio, a Roma. In occasione della prima giornata di campionato in ...

“Il Volantino sessista in Curva Nord all’Olimpico? Un tentativo di ghettizzare” : il commento del commissario Figc Fabbricini : Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha parlato del volantino sessista apparso in Curva Nord all’Olimpico “Il volantino sessista in Curva Nord all’Olimpico? Mi sembra sia una battutaccia estiva. Nel momento in cui tutti parliamo degli stadi come punto di incontro per le famiglie, di svago e simpatia. Ghettizzare un gruppo di persone che devono stare un po’ più in là e non mischiarsi col tifo ...

Volantino sessista - è polemica contro la curva della Lazio! Carolina Morace attacca : “siamo tornati al Medioevo” : Bufera sulla curva della Lazio dopo il Volantino sessista circolato prima del match contro il Napoli: Carolina Morace, ex calciatrice italiana, ha commentato l’accaduto con parole durissime “Nelle prime file della curva non vogliamo donne, mogli e fidanzate”, recita più o meno così un Volantino fatto circolare dalla curva della Lazio prima della sfida di sabato sera contro il Napoli. La curva è sacra e va onorata, ...

Lazio - Volantino contro le donne apparso in Curva Nord : “Non siete ammesse nelle prime dieci file” : Le donne dalla decima fila in poi, davanti devono stare i “veri” ultras. Il volantino contro “mogli e fidanzate” è apparso in Curva Nord all’Olimpico, quella riservata ai tifosi biancocelesti, nel giorno della prima partita del campionato di Serie A tra Lazio e Napoli (vittoria degli ospiti per 2 a 1). Lo testimoniano varie foto del foglio, firmato “Il direttivo Diabolik Pluto“, che sono state postate ...

