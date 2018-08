Virus West Nile | nuove vittime a Padova e Ravenna Infettata anche una 15enne di Jesolo

Virus West Nile - morto un 85enne nel Ravennate : Virus West Nile, morto un 85enne nel Ravennate Si tratta del secondo decesso nella zona. All'uomo la malattia era stata diagnosticata dopo una febbre persistente Parole chiave: digitall ...

West Nile - a Padova la quinta vittima : paura per il Virus trasmesso da un tipo di zanzara : virus del Nilo , tocca al Veneto il triste record dei morti per contagio da puntura di zanzara. L'ultimo, il quinto su un totale di 9 a livello nazionale, risale a lunedì sera quando a Padova è morta ...

West Nile - in Veneto 4 vittime del Virus trasmesso da zanzara. Aumentano i casi : In Veneto continuano ad aumentare i casi di virus West Nile Disease, trasmesso dalla zanzara Culex. Le vittime sono diventate quattro, dopo la morte all’ospedale di Verona di un’anziana di San Giovanni Lupatoto, che era ricoverata da una quindicina di giorni e le cui condizioni si sono aggravate a Ferragosto. La donna soffriva di una grave patologia, una leucemia in fase terminale, e un paio di settimane fa aveva cominciato a ...

Virus West Nile - nuova vittima in Veneto morta dopo un’agonia di 15 giorni in ospedale : Una pensionata veronese di San Giovanni Lupatoto di 85 anni è deceduta il giorno di ferragosto all'ospedale Borgo Roma dopo un ricovero di quindici giorni. Sottoposta a test del liquido spinale, la donna era risultata positiva al Virus West Nile, che non le ha lasciato scampo. Si tratta della quarta vittima del Virus in Veneto.Continua a leggere

West Nile - dilaga il Virus trasmesso dalle zanzare : Casi segnalati a Pordenone e Bolzano. Emilia Romagna e Triveneto i territori più colpiti. Pianura padana e Delta del fiume Po intensificano le disinfestazioni. Uccelli migratori serbatoio intermedio ...

Virus West Nile - una nuova vittima a Faenza : morta donna di 85 anni : Le condizioni di salute della donna erano già precarie a causa di una seria immunodepressione. L'85enne è deceduta all'ospedale di Faenza.Continua a leggere

West Nile - che cos’è il Virus trasmesso dalla zanzara : Una donna di 74 anni, paziente oncologica terminale, è la terza vittima del 2018 del virus West Nile in Italia. L’anziana, immunodepressa, è morta lunedì all’ospedale di Oderzo, in provincia di Treviso. Il suo quadro clinico si era aggravato negli ultimi giorni, con manifestazioni neurologiche, a cui si è sommata l’infezione da West Nile. Le altre due vittime sono decedute a Ferrara il 9 agosto: avevano 69 e 86 anni ed erano affette da patologie ...

Virus del West Nile : cosa succede in Italia : Si sono registrati centinaia di contagi da febbre del Nilo e quattro decessi, tutti di persone anziane. Emilia, Veneto e Lombardia le regioni più colpite

Come si trasmette il Virus killer West Nile - che ha ucciso due anziani a Ferrara : "Nella provincia di Ferrara, dopo il decesso avvenuto negli ultimi giorni di luglio di un paziente residente a Cento, si sono registrati ulteriori due decessi avvenuti in data 9 agosto, dovuti a forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da West Nile virus". Era scritto così in una nota dell'azienda Ausl di Ferrara, pubblicata sul sito del servizio sanitario regionale. Si tratta, informa l'Ausl, di ...